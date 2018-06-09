Торговля на Forex

Эксперт по криптовалютам Джулиан Хосп считает, что ралли биткоина еще не закончилось. Но есть одна загвоздка. «Думаю, мы увидим биткоин на отметке $60 000, но также не минуем обвала к уровню $5 000, - отмечает Хосп, сооснователь и президент TenX, компании, которая стремится облегчить использование виртуальных валют людьми. – Однако вопрос в том, что произойдет раньше?» Многочисленные известные скептики и некоторые национальные правительства предупреждают об опасности инвестирования в криптовалюты, которые, по их словам, ждет обвал, поскольку они ничем не поддерживаются. Хосп, который в своем прогнозе подчеркивает волатильность крупнейшей криптовалюты, ожидает ралли актива на $45 000 от текущих уровней или же его обвал на $10 000. Чрезвычайно волатильный актив. После достижения рекордного максимума выше $19 800 в середине декабря, в прошлую пятницу биткоин обвалился. Цифровая валюта потеряла треть своей стоимости за один день, опустившись ниже $11 000, после чего перешла к восстановлению. Сегодня, по данным Coinbase, криптовалюта уже превысила уровень $15 000. «Для экспертов, присутствующих на рынке, это был долгожданный обвал», - сказал Хосп в интервью CNBC. По его словам, инсайдеры индустрии ожидали падения биткоина, учитывая «опасно» высокие уровни, достигнутые за последние месяцы. «Это было совершено здоровое падение, и некоторые из нас воспользовались им как возможностью для покупки, ведь внезапно мы получили 40-45%-ный дисконт к рекордным максимумам», - добавил эксперт. Хосп уверен, что биткоин упадет снова. «Это определенно случится. Не думаю, что прямо сейчас, но в долгосрочной перспективе мы увидим как ралли, так и снижение котировок». «Зима близко» Хоспу сравнивает текущий интерес к биткоину с пузырем доткомов 20-летней давности, предупредив, что в дальнейшем мы увидим консолидацию цифровых монет. «Не думаю, что зима на криптовалютном рынке наступит в ближайшие пару месяцев, но через 1-2 года на рынке определенно произойдет масштабная компрессия, - подчеркнул сооснователь стартапа. – Вряд ли это будет пузырь, который лопнет и оставит всех с убытками. Но может случиться так, что все монеты и активы с низким использованием или ценой просто исчезнут». «Деньги будут вкладываться в активы, которые действительно представляют ценность, используются людьми и имеют новую технологию», - добавил Хосп, который ничего не сказал на тему того, у какой из криптовалют будет самое продолжительное существование, но при этом подчеркнул, что в результате компрессии их число определенно сократится. «Я больше рассматриваю биткоин как цифровое золото, нежели как валюту, которая будет использоваться в повседневной жизни», - резюмировал Хосп. Источник: http://profit-forex.net/
C биткоином что-то происходит? Утром в четверг биткоин снова резко подешевел. Поводом для распродажи стали новости из Южной Кореи, где власти всерьез задумались о том, как остановить это спекулятивное криптовалютное безумие. Эта страна считается эпицентром глобального интереса к биткоину и другим цифровым валютам. Криптолихорадка здесь достигла таких масштабов, что даже премьер-министр забеспокоился о том, как она повлияет на молодежь. Пока четвертая по величине экономика Азии не планирует запрещать криптовалютные биржи, на долю которых приходится – по некоторым оценкам – более пятой части всего объема торговли. Однако такая возможность обсуждается. Новости о том, что регулирующие органы разрабатывают некие ограничительные меры, включая потенциальное закрытие одной из бирж, явно не понравились криптовалютному сообществу. В заявлении Управления по координации государственной политики говорится о том, что Южная Корея будет требовать раскрытия реального имени для осуществления криптовалютных транзакций и может ввести запрет на открытие виртуальных банковских счетов для криптобирж. Регуляторы рассматривают различные варианты ограничительных действий, включая потенциальное закрытие бирж – эта мера была предложена Минюстом – и намерены действовать быстро и жестко, контролируя при этом общий спекулятивный тренд. «Криптовалютный рынок в Корее сильно перегрет», - говорится в официальном заявлении. «Правительство больше не может оставлять без внимания эту ситуацию». На азиатской сессии биткоин подешевел на 7.2% и протестировал минимум в области $13562. Сейчас эта валюта торгуется с понижением на 25% относительно рекордного максимума, достигнутого на прошлой неделе. Источник http://profit-forex.net/
Не так много времени осталось до завершения 2017 года. По факту сегодня последний торговый день. Какие же активы показали наиболее выдающиеся результаты, а какие, наоборот — возглавили список аутсайдеров?
Криптовалюты
Не было более интересной идеи для инвестирования, чем криптовалюты. Да, это не секрет. В конце ноября американская поп-певица Кэти Перри написала в своем Instagram, что на встрече с одним из самых успешных инвесторов планеты Уорреном Баффетом «буднично спросила его мнение относительно биткоина». Криптовалюты интересовали в 2017-м всех: домохозяек, поп-певиц, акул Wall Street. Курс биткоина за год взлете почти на 1500%. Впечатляет? Но это меньше, чем его аналоги — эйтериум (Ethereum) и лайткоин (Litecoin), которые прибавили в цене не менее 6000%.
Валюты
В этом классе вы не увидите в списке лидеров и аутсайдеров «привычных имен». Самый большой рост продемонстрировал мозамбикский новый метикал. Это страна в Восточной Африке. Власти изо всех сил пытались контролировать инфляцию после долгового кризиса. Аустайдером стал узбекский сум. Власти этой страны отменили привязку национальной валюты к доллару США. Акции
В мае 2017 года Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что видит позитивные признаки восстановления экономики Украины и перспективы дальнейшего роста. Украинский фондовый рынок реализовал полноценное бычье ралли, выбившись в лидеры роста. Аутсайдером стал фондовый рынок Пакистана, где наблюдался активный вывод средств иностранных инвесторов. Правда из внимания была исключена Венесуэла. Там фондовый индекс вырос на 3865% в качестве эффекта девальвации национальной валюты. Облигации
Рынок инструментов с фиксированной доходностью завершает 2017-й трехлетним бычьим трендом. А в начале года эксперты предсказывали падение, ожидая что повышение инфляции и ужесточение денежно-кредитной политики остановит ралли. Лидерами в 2017-м стали аутсайдеры прошлого года — Греция и Аргентина. Экономический крах Венесуэлы и программа количественного смягчения японского правительства (таргетирование доходности) поставили эти страны в список главных аутсайдеров.
Товарные рынки
Здесь лидером стал палладий, прибавив в цене за год более 50%. Драгоценный металл используется в автомобильных катализаторах. Инвесторы делают ставку на более активную борьбу с загрязнением с окружающей среды и увеличение использования автомобилей. Быки рынка алюминия и меди также в хорошем настроении сядут за праздничный стол. Аутсайдерами стали газ и сахар. Первый стал жертвой двух теплых зим подряд. Второй — жертвой глобального избытка. http://profit-forex.net/
Доллар с переменным успехом пытается вернуть потери, понесенные в первый торговый день 2018 года; нефть отошла от максимумов 2015 года, а биткоин пытается закрепиться выше $15000. Штаты показали пример азиатским фондовым рынкам Азиатские фондовые индексы растут без значимых внутренних катализаторов и лишь за счет положительной динамики на Уолл-стрит, где Nasdaq Composite впервые за свою историю преодолел отметку 7000. Hang Seng в Гонконге поднялся на 0.4%, а индекс CSI 300, отслеживающий акции крупнейших компаний, зарегистрированных на Shanghai and Shenzhen, вырос на 0.5%. Отчасти поводом для роста стал опубликованный во вторник индекс PMI Caixin-Markit и грядущие изменения в правилах торговли акциями в Китае. Австралийскому S&P/ASX 200 помогли цены на сырье и в первую очередь на железную руду. Индекс вырос на 0.1%, при этом акции добывающих компаний, таких как Fortescue Metals Group и Rio Tinto, поднялись на 3% и 2.5% соответственно. Валюты, как всегда, в диапазонах Евро/доллар слегка корректируется после вчерашнего роста. Сейчас пара торгуется в области 1.2051 с понижением на 0.7% относительно уровня открытия, однако отчет по безработице в Германии, публикуемый в начале Европейской сессии, вернет инвесторам интерес к единой валюте, если покажет ужесточение условий на рынке труда (согласно прогнозам, уровень безработицы в декабре снизился до 5.5%). С технической точки зрения, краткосрочная динамика евро/доллара ограничена сопротивлением в области 1.2083 (это вчерашний максимум), и поддержкой на уровне 1.20. Иена тоже вчера неплохо подросла по отношению к доллару. Однако неубедительная динамика в кроссах говорит о том, что все дело в слабости «американца» и не более того. Сегодня с утра доллар/иена консолидируется вблизи уровня 112.30 с незначительной тенденцией к росту. Как сложится судьба пары в течение дня - по-прежнему зависит от того, куда двинется доллар. Публикуемый сегодня на американской сессии индекс ISM может усилить давление на валюту, если не оправдает ожиданий. Интересно, что на данном этапе из всех крупных Центробанков Федрезерв настроен наиболее решительно - уж с Банком Японии точно не сравнить - но инвесторы словно игнорируют этот факт. Технически, ближайшая поддержка в паре доллар/иена проходит в области 112.00-111.90. Прорыв ниже может спровоцировать практически беспрепятственное падение к 111.00. Сопротивление сформировано вчерашним максимумом на 112.68, и на 113.00. Австралийский доллар вчера открылся с бычьим гэпом, и сегодня разрыв еще до конца не закрыт, несмотря на снижение AUD. Аусси/доллар торгуется на уровне 0.7814. С утра пара тестировала поддержку 0.78, при этом динамика обусловлена в большей степени техническими факторами: пара не смогла пройти сопротивление в области 0.7840-50 и устремилась вниз. Фундаментально, рост цен в сырьевом сегменте - особенно на железную руду - а также хорошие макроэкономические показатели по Китаю идут на пользу австралийской валюте. Однако пока неясно, сумеет ли она реализовать свой бычий потенциал в среднесрочной перспективе, или вернется в область ниже 78.00. Фунт/доллар вчера подскочил к уровням сентября прошлого года, а сегодня с утра уже прошел отметку 1.3600. Если ему удастся закрепиться выше этого уровня, он продвинется к максимуму прошлого года в области 1.3657 и далее, к 1.3668, окончательно закрыв разрыв, возникший после флэш-крэша в июне 2016. Публикуемые сегодня отчеты по деловой активности в строительном секторе и данные по заявкам на ипотечные кредиты могут поддержать фунт, однако последнее слово за долларом и его реакцией на ISM в секторе обрабатывающей промышленности, а также на текстпротокола заседания FOMC от 13 декабря (хотя тут, скорее всего, обойдется без сюрпризов). Биткоин все еще выше 15000, но Южная Корея готова нанести удар Криптовалютный рынок все еще радостно отыгрывает новость о том, что известный миллиардер Питер Тиль покупает биткоины. Однако пока любители цифровых денег ликуют, южнокорейские регуляторы готовятся ударить по анонимности торговых счетов на криптовалютных биржах. По последним данным, предоставленным корейским ресурсом Yonhapnews, требование полной идентификации участников торговли вступит в силу с 20 января. Более того, власти уже готовят новые меры, в частности, направленные на усиление контроля за отмыванием денег и преступлениями, совершаемыми при помощи криптовалют. В общем, Южная Корея взялась за «крипто» не на шутку, а это значит, что поводов для падения у биткоина и других вирутальных монет в ближайшее время будет достаточно. http://profit-forex.net/
Судьба мировых рынков в 2018 году зависит от американской валюты.
Доллар только что закончил свой худший год за последнее десятилетие, потеряв 7.5% против корзины валют. Но это никак не умаляет его роли как определяющего фактора для глобальных финансовых рынков всех мастей. Падение доллара в 2017 стало поводом для роста акций, облигаций и остальных валют во всем мире. В Штатах слабый доллар играет на руку многонациональным компаниям, делая их продукцию дешевле для иностранных покупателей, и стимулируя рост экспортной выручки. На развивающихся рынках слабый доллар помогает компаниям и правительствам выплачивать валютные долги, делая их дешевле. Кроме того, он подпитывает рост цен на сырье, оцениваемое в долларах - например, на золото и нефть - делая его доступнее для иностранных инвесторов. Если в этом году доллар продолжит слабеть, на мировых рынках сохранится оптимистичный настрой - при том, что S&P 500 за минувшие двенадцать месяцев уже вырос на 19%, а индекс акций развивающихся стран - на 30%. Некоторые аналитики предвидят такой сценарий, ссылаясь на вялую инфляцию, которая омрачает прогнозы по денежно-кредитной политике в США. Низкие ставки лишают американские активы привлекательности для инвесторов, ищущих высокие прибыли, поэтому доллару они мешают. Но есть и те, кто предсказывает «американцу» рост, ссылаясь на ужесточение рынка труда и фискальные стимулы с высоким инфляционным потенциалом, способные ускорить процесс повышения ставки ФРС. «Признаки роста инфляционного давления быстро вернут доллар в число любимчиков, особенно после трудного для него 2017 года», - отмечает Омер Исайнер, старший рыночный аналитик в Commonwealth Foreign Exchange. Репатриационные каникулы, включенные в налоговую реформу, котору в конце декабря подписал Дональд Трамп, также способствуют росту спроса на доллары, поскольку компании постараются завести домой прибыли, полученные за границей. В свою очередь сильный доллар быстро развеет надежды на рост корпоративных прибылей и охладит бычий настрой на фондовых рынках. Развивающиеся рынки в этом случае будут особенно уязвимыми и подверженными риску падения. «На фоне роста ставок и укрепления доллара развивающиеся рынки в первую очередь окажутся под пристальным вниманием скептически настроенных инвесторов», - отметили аналитики Института международных финансов. http://profit-forex.net/