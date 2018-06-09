Торговля на Forex

Додано: Сер 03 січ, 2018 10:43

Доллар с переменным успехом пытается вернуть потери, понесенные в первый торговый день 2018 года; нефть отошла от максимумов 2015 года, а биткоин пытается закрепиться выше $15000.Азиатские фондовые индексы растут без значимых внутренних катализаторов и лишь за счет положительной динамики на Уолл-стрит, где Nasdaq Composite впервые за свою историю преодолел отметку 7000. Hang Seng в Гонконге поднялся на 0.4%, а индекс CSI 300, отслеживающий акции крупнейших компаний, зарегистрированных на Shanghai and Shenzhen, вырос на 0.5%. Отчасти поводом для роста стал опубликованный во вторник индекс PMI Caixin-Markit и грядущие изменения в правилах торговли акциями в Китае. Австралийскому S&P/ASX 200 помогли цены на сырье и в первую очередь на железную руду. Индекс вырос на 0.1%, при этом акции добывающих компаний, таких как Fortescue Metals Group и Rio Tinto, поднялись на 3% и 2.5% соответственно.Евро/доллар слегка корректируется после вчерашнего роста. Сейчас пара торгуется в области 1.2051 с понижением на 0.7% относительно уровня открытия, однако отчет по безработице в Германии, публикуемый в начале Европейской сессии, вернет инвесторам интерес к единой валюте, если покажет ужесточение условий на рынке труда (согласно прогнозам, уровень безработицы в декабре снизился до 5.5%). С технической точки зрения, краткосрочная динамика евро/доллара ограничена сопротивлением в области 1.2083 (это вчерашний максимум), и поддержкой на уровне 1.20.Иена тоже вчера неплохо подросла по отношению к доллару. Однако неубедительная динамика в кроссах говорит о том, что все дело в слабости «американца» и не более того. Сегодня с утра доллар/иена консолидируется вблизи уровня 112.30 с незначительной тенденцией к росту. Как сложится судьба пары в течение дня - по-прежнему зависит от того, куда двинется доллар. Публикуемый сегодня на американской сессии индекс ISM может усилить давление на валюту, если не оправдает ожиданий. Интересно, что на данном этапе из всех крупных Центробанков Федрезерв настроен наиболее решительно - уж с Банком Японии точно не сравнить - но инвесторы словно игнорируют этот факт. Технически, ближайшая поддержка в паре доллар/иена проходит в области 112.00-111.90. Прорыв ниже может спровоцировать практически беспрепятственное падение к 111.00. Сопротивление сформировано вчерашним максимумом на 112.68, и на 113.00.Австралийский доллар вчера открылся с бычьим гэпом, и сегодня разрыв еще до конца не закрыт, несмотря на снижение AUD. Аусси/доллар торгуется на уровне 0.7814. С утра пара тестировала поддержку 0.78, при этом динамика обусловлена в большей степени техническими факторами: пара не смогла пройти сопротивление в области 0.7840-50 и устремилась вниз. Фундаментально, рост цен в сырьевом сегменте - особенно на железную руду - а также хорошие макроэкономические показатели по Китаю идут на пользу австралийской валюте. Однако пока неясно, сумеет ли она реализовать свой бычий потенциал в среднесрочной перспективе, или вернется в область ниже 78.00.Фунт/доллар вчера подскочил к уровням сентября прошлого года, а сегодня с утра уже прошел отметку 1.3600. Если ему удастся закрепиться выше этого уровня, он продвинется к максимуму прошлого года в области 1.3657 и далее, к 1.3668, окончательно закрыв разрыв, возникший после флэш-крэша в июне 2016. Публикуемые сегодня отчеты по деловой активности в строительном секторе и данные по заявкам на ипотечные кредиты могут поддержать фунт, однако последнее слово за долларом и его реакцией на ISM в секторе обрабатывающей промышленности, а также на текстпротокола заседания FOMC от 13 декабря (хотя тут, скорее всего, обойдется без сюрпризов).Криптовалютный рынок все еще радостно отыгрывает новость о том, что известный миллиардер Питер Тиль покупает биткоины. Однако пока любители цифровых денег ликуют, южнокорейские регуляторы готовятся ударить по анонимности торговых счетов на криптовалютных биржах. По последним данным, предоставленным корейским ресурсом Yonhapnews, требование полной идентификации участников торговли вступит в силу с 20 января. Более того, власти уже готовят новые меры, в частности, направленные на усиление контроля за отмыванием денег и преступлениями, совершаемыми при помощи криптовалют. В общем, Южная Корея взялась за «крипто» не на шутку, а это значит, что поводов для падения у биткоина и других вирутальных монет в ближайшее время будет достаточно.