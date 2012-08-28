Торговля на Forex
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 15 лип, 2019 17:44
fefelova Я раньше также торговал на младших таймфреймах, после перешел на старшие, так как спреда меньше тратится, + больше отработка сигналов. Однако сейчас в Амаркетс добавили акцию кешбэка, и я думаю над трейдингом интрадей, можно неплохо торговать с возвратом спреда.
mishavoinn4
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Додано: Пон 05 сер, 2019 08:34
доброго.... кто нить работает от импульсных движений!?
mihalich
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Додано: Пон 05 сер, 2019 12:11
похоже этот раздел ,,помер!,, ну......... будем искать.............
mihalich
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Додано: Пон 12 сер, 2019 10:22
Приветствую!
У меня есть своя стратегия, хотелось бы поделиться своими прогнозами. Пишу пока здесь EUR/USD: BUY 1.1152 (1.1188) TP 1.1200 (1.1225)
AlexeR
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 05:09
я торгую с помощью
https://tradernew.pro
, ои мне как то позвонили я решил рискнуть и вот понемногу рабою с ними
Bilkaslk
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