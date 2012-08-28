Торговля на Forex

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 15 лип, 2019 17:44
fefelova
Я раньше также торговал на младших таймфреймах, после перешел на старшие, так как спреда меньше тратится, + больше отработка сигналов. Однако сейчас в Амаркетс добавили акцию кешбэка, и я думаю над трейдингом интрадей, можно неплохо торговать с возвратом спреда.
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mishavoinn4
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Додано: Пон 05 сер, 2019 08:34
доброго.... кто нить работает от импульсных движений!?
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mihalich
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Додано: Пон 05 сер, 2019 12:11
похоже этот раздел ,,помер!,, ну......... будем искать.............
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mihalich
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Додано: Пон 12 сер, 2019 10:22
Приветствую!
У меня есть своя стратегия, хотелось бы поделиться своими прогнозами.
Пишу пока здесь
EUR/USD:
BUY 1.1152 (1.1188)
TP 1.1200 (1.1225)
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AlexeR
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Додано: Сер 23 жов, 2019 11:59
goje написав: mishavoinn4 написав:fefelova
Я раньше также торговал на младших таймфреймах, после перешел на старшие, так как спреда меньше тратится, + больше отработка сигналов. Однако сейчас в Амаркетс добавили акцию кешбэка, и я думаю над трейдингом интрадей, можно неплохо торговать с возвратом спреда.
Эта акция называется ребейт. Интересно их предложение в совокупности можно совмещать с сервисом МОФТ? 2х ребейт будет?
Я задала вопрос им. Вообще круто было бы 2х бонусного возврата получать от Мофт и Амаркетс.
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fefelova
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