Торговля на Forex

fefelova Я раньше также торговал на младших таймфреймах, после перешел на старшие, так как спреда меньше тратится, + больше отработка сигналов. Однако сейчас в Амаркетс добавили акцию кешбэка, и я думаю над трейдингом интрадей, можно неплохо торговать с возвратом спреда.
mishavoinn4 написав:fefelova Я раньше также торговал на младших таймфреймах, после перешел на старшие, так как спреда меньше тратится, + больше отработка сигналов. Однако сейчас в Амаркетс добавили акцию кешбэка, и я думаю над трейдингом интрадей, можно неплохо торговать с возвратом спреда.
Эта акция называется ребейт. Интересно их предложение в совокупности можно совмещать с сервисом МОФТ? 2х ребейт будет?
mishavoinn4 написав:fefelova Я раньше также торговал на младших таймфреймах, после перешел на старшие, так как спреда меньше тратится, + больше отработка сигналов. Однако сейчас в Амаркетс добавили акцию кешбэка, и я думаю над трейдингом интрадей, можно неплохо торговать с возвратом спреда.
Эта акция называется ребейт. Интересно их предложение в совокупности можно совмещать с сервисом МОФТ? 2х ребейт будет?
Я задала вопрос им. Вообще круто было бы 2х бонусного возврата получать от Мофт и Амаркетс.