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Торговля на Forex
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 32333435
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 17:44

fefelova
Я раньше также торговал на младших таймфреймах, после перешел на старшие, так как спреда меньше тратится, + больше отработка сигналов. Однако сейчас в Амаркетс добавили акцию кешбэка, и я думаю над трейдингом интрадей, можно неплохо торговать с возвратом спреда.
mishavoinn4
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 08:34

Re: Торговля на Forex

доброго.... кто нить работает от импульсных движений!?
mihalich
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 12:11

Re: Торговля на Forex

похоже этот раздел ,,помер!,, ну......... будем искать.............
mihalich
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 10:22

Re: Торговля на Forex

Приветствую!
У меня есть своя стратегия, хотелось бы поделиться своими прогнозами.
Пишу пока здесь

EUR/USD:
BUY 1.1152 (1.1188)
TP 1.1200 (1.1225)
AlexeR
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 13:42

  mishavoinn4 написав:fefelova
Я раньше также торговал на младших таймфреймах, после перешел на старшие, так как спреда меньше тратится, + больше отработка сигналов. Однако сейчас в Амаркетс добавили акцию кешбэка, и я думаю над трейдингом интрадей, можно неплохо торговать с возвратом спреда.

Эта акция называется ребейт. Интересно их предложение в совокупности можно совмещать с сервисом МОФТ? 2х ребейт будет? :lol:
goje
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 11:59

  goje написав:
  mishavoinn4 написав:fefelova
Я раньше также торговал на младших таймфреймах, после перешел на старшие, так как спреда меньше тратится, + больше отработка сигналов. Однако сейчас в Амаркетс добавили акцию кешбэка, и я думаю над трейдингом интрадей, можно неплохо торговать с возвратом спреда.

Эта акция называется ребейт. Интересно их предложение в совокупности можно совмещать с сервисом МОФТ? 2х ребейт будет? :lol:

Я задала вопрос им. Вообще круто было бы 2х бонусного возврата получать от Мофт и Амаркетс.
fefelova
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 23:43

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ForexTrader
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 07:35

  AlexeR написав:Приветствую!
У меня есть своя стратегия, хотелось бы поделиться своими прогнозами.
Пишу пока здесь

EUR/USD:
BUY 1.1152 (1.1188)
TP 1.1200 (1.1225)


Вот здесь есть хорошие, а главное точные прогнозы:
https://t.me/fxlobby
Mugwort
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 11:35

  Mugwort написав:
  AlexeR написав:Приветствую!
У меня есть своя стратегия, хотелось бы поделиться своими прогнозами.
Пишу пока здесь

Похоже, что ваша стратегия не сработала, раз вы с января больше не публикуете ваши прогнозы((
Grinii
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 13:59

[/quote]
Похоже, что ваша стратегия не сработала, раз вы с января больше не публикуете ваши прогнозы(([/quote]

Да пока все прекрасно))
Можете заглянуть на канал и убедиться
Mugwort
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