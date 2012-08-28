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Торговля на Forex
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 33343536
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 14:45

Re: Торговля на Forex

  Mugwort написав:Да пока все прекрасно))
Можете заглянуть на канал и убедиться

Почему тогда забросили эту ветку форума?
Grinii
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 11:46

  Grinii написав:
  Mugwort написав:Да пока все прекрасно))
Можете заглянуть на канал и убедиться

Почему тогда забросили эту ветку форума?


Потому что эта ветка мертва. Какой смысл здесь что-то выкладывать?
Сейчас выкладываю все в закрытом чате в тг
Если будет здесь интерес — буду и здесь выкладывать, без проблем.
Mugwort
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 08:49

Сделал новый канал (free)
https://t.me/forex_analyst
Параллельно буду сюда выкладывать аналитику, сигналы и прогнозы
Mugwort
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 08:31

Таблица торговых стратегий на сегодня:

Зображення
Mugwort
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 08:58

Mugwort Таблица красивая, но хотелось бы поконкретней. Вот Вы лично сегодня какую сделку открыли или собираетесь ?
angra
 
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