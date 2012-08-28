Торговля на Forex
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Суб 01 сер, 2020 14:45
Mugwort написав:
Да пока все прекрасно))
Можете заглянуть на канал и убедиться
Почему тогда забросили эту ветку форума?
Grinii
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Додано: Чет 06 сер, 2020 11:46
Grinii написав: Mugwort написав:
Да пока все прекрасно))
Можете заглянуть на канал и убедиться
Почему тогда забросили эту ветку форума?
Потому что эта ветка мертва. Какой смысл здесь что-то выкладывать?
Сейчас выкладываю все в закрытом чате в тг
Если будет здесь интерес — буду и здесь выкладывать, без проблем.
Mugwort
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Додано: Нед 23 сер, 2020 08:49
Сделал новый канал (free)
https://t.me/forex_analyst
Параллельно буду сюда выкладывать аналитику, сигналы и прогнозы
Mugwort
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Додано: Чет 27 сер, 2020 08:58
Mugwort Таблица красивая, но хотелось бы поконкретней. Вот Вы лично сегодня какую сделку открыли или собираетесь ?
angra
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Додано: Чет 27 сер, 2020 10:10
angra написав: Mugwort
Таблица красивая, но хотелось бы поконкретней. Вот Вы лично сегодня какую сделку открыли или собираетесь ?
А вы загляните на канал, там и сегодняшняя сделка и вчерашние. Если коротко, то продаю EURUSD, XAUUSD и USDCAD. Покупаю GBPJPY
Mugwort
Повідомлень: 130
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 10:07
Mugwort написав:
А вы загляните на канал, там и сегодняшняя сделка и вчерашние. Если коротко, то продаю EURUSD, XAUUSD и USDCAD. Покупаю GBPJPY
Не плохой такой разбег по парам. Как вы по всем парам принимаете решение? Или кто-то вам помогает?
Grinii
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 16:34
Grinii написав:
Не плохой такой разбег по парам. Как вы по всем парам принимаете решение? Или кто-то вам помогает?
Да, помогают алгоритмы, которые генерируют правильные сигналы. К сожалению, далеко не всегда цена доходит до поставленных целей, приходится закрываться по трейлинг-стопам — это сильно портит статистику. Ну и какая-то часть сигналов конечно оказывается ошибочными). Но в целом, на длинном забеге, пока норм.
Mugwort
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