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Торговля на Forex
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 33343536
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 14:45

Re: Торговля на Forex

  Mugwort написав:Да пока все прекрасно))
Можете заглянуть на канал и убедиться

Почему тогда забросили эту ветку форума?
Grinii
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 11:46

  Grinii написав:
  Mugwort написав:Да пока все прекрасно))
Можете заглянуть на канал и убедиться

Почему тогда забросили эту ветку форума?


Потому что эта ветка мертва. Какой смысл здесь что-то выкладывать?
Сейчас выкладываю все в закрытом чате в тг
Если будет здесь интерес — буду и здесь выкладывать, без проблем.
Mugwort
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Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 08:49

Сделал новый канал (free)
https://t.me/forex_analyst
Параллельно буду сюда выкладывать аналитику, сигналы и прогнозы
Mugwort
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 08:31

Таблица торговых стратегий на сегодня:

Зображення
Mugwort
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 08:58

Mugwort Таблица красивая, но хотелось бы поконкретней. Вот Вы лично сегодня какую сделку открыли или собираетесь ?
angra
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 10:10

  angra написав:Mugwort Таблица красивая, но хотелось бы поконкретней. Вот Вы лично сегодня какую сделку открыли или собираетесь ?


А вы загляните на канал, там и сегодняшняя сделка и вчерашние. Если коротко, то продаю EURUSD, XAUUSD и USDCAD. Покупаю GBPJPY
Mugwort
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 10:07

Re: Торговля на Forex

  Mugwort написав:А вы загляните на канал, там и сегодняшняя сделка и вчерашние. Если коротко, то продаю EURUSD, XAUUSD и USDCAD. Покупаю GBPJPY

Не плохой такой разбег по парам. Как вы по всем парам принимаете решение? Или кто-то вам помогает?
Grinii
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 16:34

  Grinii написав:Не плохой такой разбег по парам. Как вы по всем парам принимаете решение? Или кто-то вам помогает?


Да, помогают алгоритмы, которые генерируют правильные сигналы. К сожалению, далеко не всегда цена доходит до поставленных целей, приходится закрываться по трейлинг-стопам — это сильно портит статистику. Ну и какая-то часть сигналов конечно оказывается ошибочными). Но в целом, на длинном забеге, пока норм.
Mugwort
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 16:59

  ForexTrader написав:C биткоином что-то происходит?
Утром в четверг биткоин снова резко подешевел. Поводом для распродажи стали новости из Южной Кореи, где власти всерьез задумались о том, как остановить это спекулятивное криптовалютное безумие. Эта страна считается эпицентром глобального интереса к биткоину и другим цифровым валютам. Криптолихорадка здесь достигла таких масштабов, что даже премьер-министр забеспокоился о том, как она повлияет на молодежь. Пока четвертая по величине экономика Азии не планирует запрещать криптовалютные биржи, на долю которых приходится – по некоторым оценкам – более пятой части всего объема торговли. Однако такая возможность обсуждается. Новости о том, что регулирующие органы разрабатывают некие ограничительные меры, включая потенциальное закрытие одной из бирж, явно не понравились криптовалютному сообществу.
В заявлении Управления по координации государственной политики говорится о том, что Южная Корея будет требовать раскрытия реального имени для осуществления криптовалютных транзакций и может ввести запрет на открытие виртуальных банковских счетов для криптобирж. Регуляторы рассматривают различные варианты ограничительных действий, включая потенциальное закрытие бирж – эта мера была предложена Минюстом – и намерены действовать быстро и жестко, контролируя при этом общий спекулятивный тренд. «Криптовалютный рынок в Корее сильно перегрет», - говорится в официальном заявлении. «Правительство больше не может оставлять без внимания эту ситуацию».
На азиатской сессии биткоин подешевел на 7.2% и протестировал минимум в области $13562. Сейчас эта валюта торгуется с понижением на 25% относительно рекордного максимума, достигнутого на прошлой неделе. https://tradernew.pro /


Ого, ничего себе
А я всё жду когда цена вырастет. Как думаете скоро это будет?
wombat
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 09:27

  wombat написав:Ого, ничего себе
А я всё жду когда цена вырастет. Как думаете скоро это будет?


Думаю, перед выборами в США будет поход к 14000. А пока коррекция, набираем разгон.

В среду просто была большая распродажа. Отток биткойнов из кошельков крупных игроков, по данным CryptoQuant, составил более 1500 BTC в течение дня со среды на четверг. Конечно, это не так много, но, как оказалось, вполне достаточно, чтобы медведи полностью захватили рынок.

Зато индикаторы вышли из зоны перекупленности)
Mugwort
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