Торговля на Forex

ForexTrader написав:

C биткоином что-то происходит?Утром в четверг биткоин снова резко подешевел. Поводом для распродажи стали новости из Южной Кореи, где власти всерьез задумались о том, как остановить это спекулятивное криптовалютное безумие. Эта страна считается эпицентром глобального интереса к биткоину и другим цифровым валютам. Криптолихорадка здесь достигла таких масштабов, что даже премьер-министр забеспокоился о том, как она повлияет на молодежь. Пока четвертая по величине экономика Азии не планирует запрещать криптовалютные биржи, на долю которых приходится – по некоторым оценкам – более пятой части всего объема торговли. Однако такая возможность обсуждается. Новости о том, что регулирующие органы разрабатывают некие ограничительные меры, включая потенциальное закрытие одной из бирж, явно не понравились криптовалютному сообществу.В заявлении Управления по координации государственной политики говорится о том, что Южная Корея будет требовать раскрытия реального имени для осуществления криптовалютных транзакций и может ввести запрет на открытие виртуальных банковских счетов для криптобирж. Регуляторы рассматривают различные варианты ограничительных действий, включая потенциальное закрытие бирж – эта мера была предложена Минюстом – и намерены действовать быстро и жестко, контролируя при этом общий спекулятивный тренд. «Криптовалютный рынок в Корее сильно перегрет», - говорится в официальном заявлении. «Правительство больше не может оставлять без внимания эту ситуацию».На азиатской сессии биткоин подешевел на 7.2% и протестировал минимум в области $13562. Сейчас эта валюта торгуется с понижением на 25% относительно рекордного максимума, достигнутого на прошлой неделе.