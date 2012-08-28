Торговля на Forex

Grinii написав:Не плохой такой разбег по парам. Как вы по всем парам принимаете решение? Или кто-то вам помогает?
Да, помогают алгоритмы, которые генерируют правильные сигналы. К сожалению, далеко не всегда цена доходит до поставленных целей, приходится закрываться по трейлинг-стопам — это сильно портит статистику. Ну и какая-то часть сигналов конечно оказывается ошибочными). Но в целом, на длинном забеге, пока норм.
ForexTrader написав:C биткоином что-то происходит? Утром в четверг биткоин снова резко подешевел. Поводом для распродажи стали новости из Южной Кореи, где власти всерьез задумались о том, как остановить это спекулятивное криптовалютное безумие. Эта страна считается эпицентром глобального интереса к биткоину и другим цифровым валютам. Криптолихорадка здесь достигла таких масштабов, что даже премьер-министр забеспокоился о том, как она повлияет на молодежь. Пока четвертая по величине экономика Азии не планирует запрещать криптовалютные биржи, на долю которых приходится – по некоторым оценкам – более пятой части всего объема торговли. Однако такая возможность обсуждается. Новости о том, что регулирующие органы разрабатывают некие ограничительные меры, включая потенциальное закрытие одной из бирж, явно не понравились криптовалютному сообществу. В заявлении Управления по координации государственной политики говорится о том, что Южная Корея будет требовать раскрытия реального имени для осуществления криптовалютных транзакций и может ввести запрет на открытие виртуальных банковских счетов для криптобирж. Регуляторы рассматривают различные варианты ограничительных действий, включая потенциальное закрытие бирж – эта мера была предложена Минюстом – и намерены действовать быстро и жестко, контролируя при этом общий спекулятивный тренд. «Криптовалютный рынок в Корее сильно перегрет», - говорится в официальном заявлении. «Правительство больше не может оставлять без внимания эту ситуацию». На азиатской сессии биткоин подешевел на 7.2% и протестировал минимум в области $13562. Сейчас эта валюта торгуется с понижением на 25% относительно рекордного максимума, достигнутого на прошлой неделе. https://tradernew.pro /
Ого, ничего себе А я всё жду когда цена вырастет. Как думаете скоро это будет?
wombat написав:Ого, ничего себе А я всё жду когда цена вырастет. Как думаете скоро это будет?
Думаю, перед выборами в США будет поход к 14000. А пока коррекция, набираем разгон.
В среду просто была большая распродажа. Отток биткойнов из кошельков крупных игроков, по данным CryptoQuant, составил более 1500 BTC в течение дня со среды на четверг. Конечно, это не так много, но, как оказалось, вполне достаточно, чтобы медведи полностью захватили рынок.