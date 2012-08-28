Торговля на Forex

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 34353637
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 06:38

​EURUSD

В финале азиатской сессии быки предприняли повторную попытку штурма важного уровня 1.1830. Напомню, что вчера паре удалось достичь отметки 1.18337, однако дальнейший рост был остановлен из-за фиксации прибыли краткосрочными игроками. Повторный штурм на торгах в Азии также не принёс результата — пара остановилась на уровне 1.18248 (сессионный максимум).

К началу европейской сессии защитные стоп-ордера по длинным позициям сместились в область 1.1780/90. Более крупные стопы расположились ниже уровня 1.1750.

Быки рассчитывают сегодня закрепиться выше ЕМА 200 (на часовом графике), и атаковать защитные стопы медведей, расположенные в области 1.1840/55. Исполнение этих ордеров откроет паре путь к уровню 1.1880, где быки начнут частичную фиксацию прибыли.

Тем временем, медведи надеятся продолжить давление на пару, чтобы привести курс к уровню 1.1780. Исполнение стоп-ордеров на этом уровне откроет паре путь к краткосрочной цели медведей на отметке 1.1750.

Напомню, что сегодня, в 14:45, ожидается решение ЕЦБ по основной процентной ставке. Как правило, в преддверии этого момента трейдеры предпочитают воздерживаться от активных действий на рынке. Непосредственно перед публикацией решения пара EURUSD может демонстрировать высокую волатильность, сбивая близко расположенные стоп-ордера трейдеров.

РЕКОМЕНДАЦИИ: Я рекомендую трейдерам дождаться публикации решения ЕЦБ и после формирования нового краткосрочного тренда открывать позиции в его направлении.

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Mugwort
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 05:47

Mugwort Вы торгуете на реальных счетах ?
angra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 08:59

  angra написав:Mugwort Вы торгуете на реальных счетах ?

Да, через Advanced Markets
Mugwort
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 17:11

  Mugwort написав:
  angra написав:Mugwort Вы торгуете на реальных счетах ?

Да, через Advanced Markets
Как интересно, почему больше ничего не писал. Слился, или это была мимолетная реклама? :?:
Begemotik
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 23:57

  Begemotik написав:Как интересно, почему больше ничего не писал. Слился, или это была мимолетная реклама? :?:

А для кого писать? Тут же активность нулевая
Mugwort
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