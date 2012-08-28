Торговля на Forex

В финале азиатской сессии быки предприняли повторную попытку штурма важного уровня 1.1830. Напомню, что вчера паре удалось достичь отметки 1.18337, однако дальнейший рост был остановлен из-за фиксации прибыли краткосрочными игроками. Повторный штурм на торгах в Азии также не принёс результата — пара остановилась на уровне 1.18248 (сессионный максимум).
К началу европейской сессии защитные стоп-ордера по длинным позициям сместились в область 1.1780/90. Более крупные стопы расположились ниже уровня 1.1750.
Быки рассчитывают сегодня закрепиться выше ЕМА 200 (на часовом графике), и атаковать защитные стопы медведей, расположенные в области 1.1840/55. Исполнение этих ордеров откроет паре путь к уровню 1.1880, где быки начнут частичную фиксацию прибыли.
Тем временем, медведи надеятся продолжить давление на пару, чтобы привести курс к уровню 1.1780. Исполнение стоп-ордеров на этом уровне откроет паре путь к краткосрочной цели медведей на отметке 1.1750.
Напомню, что сегодня, в 14:45, ожидается решение ЕЦБ по основной процентной ставке. Как правило, в преддверии этого момента трейдеры предпочитают воздерживаться от активных действий на рынке. Непосредственно перед публикацией решения пара EURUSD может демонстрировать высокую волатильность, сбивая близко расположенные стоп-ордера трейдеров.
РЕКОМЕНДАЦИИ: Я рекомендую трейдерам дождаться публикации решения ЕЦБ и после формирования нового краткосрочного тренда открывать позиции в его направлении.
angra написав:Ваш прогноз виправдався на 200%. А далі як думаєте, Можете зпрогнозувати до кінця зими?
Мені важко щось прогнозувати, бо я не можу збагнути причин такого стрімкого зростання. Тобто, я очікував, що він виросте, оновить максимум, але такого не очікував) Особисто я дивлюсь на індекс долара — він показує певну кореляцію з біткоіном. Зараз індекс наближається до дворічного мінімуму. Гадаю, звідти індекс трохи підскоче, і одночасно буде корекція по BTC. Але це лише мої припущення
Долгосрочная корреляция между разницей 2-летних ставок в США и Германии и курсом EURUSD показывает, что справедливый курс евро сейчас находится в районе отметки 1.3000. Напомню, что масштабная переоценка справедливого курса из-за смещения дифференциала ставок произошла после резкого снижения ставки ФРС в марте 2020.
Но курс EURUSD может значительно отклоняться от справедливого на длительное время (более года). Например, в силу того, что в периоды снижения глобальной экономической активности доллар пользуется повышенным спросом как защитный актив.
Вместе с тем, экономика еврозоны способна выдерживать дорогой евро только в фазе сильного экономического роста. А текущая ситуация не является таковой. Некоторое замедление восстановления из-за второй волны локдаунов также оказывает поддержку доллару.
Вообще, рывок EURUSD вверх из диапазона 1.15-1.20 выглядит несколько преждевременным. Поэтому весьма вероятно возвращение ниже 1.20 на фоне расширения программы покупки активов и более быстрого роста баланса ЕЦБ. Новая волна ослабления доллара возможна, когда средства второго пакета помощи в США начнут поступать в экономику (возможно 2-й квартал 2021).
Впрочем, к концу 2021 я ожидаю увидеть EURUSD выше отметки 1.25 и тестирование уровня 1.2555 (февральский максимум 2018), к которому так стремятся быки.