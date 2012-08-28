Торговля на Forex

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Нед 17 січ, 2021 19:59
Да! Это круто! Это значит, что, фактически, трейдерам разрешили работать на Форекс! Супер!
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Begemotik
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Додано: Вів 26 січ, 2021 08:39
Begemotik написав:
Да! Это круто! Это значит, что, фактически, трейдерам разрешили работать на Форекс! Супер!
И это значит, что трейдеров начнут облагать налогами. Тех, кто не сольётся, конечно:)
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Mugwort
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