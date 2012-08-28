Торговля на Forex

Ралли покрытия коротких позиций в EURUSD привело пару выше 200-дневной средней и выше уровня 1.18355 (минимум 9 марта, от которого началось предыдущее покрытие коротких позиций).
Розничные трейдеры уже во всю начали шортить, но я думаю, что они торопятся, и ралли продлиться как минимум до области 1.1870/80 (отсюда я планирую начать заходить в продажи). Крупные игроки также не исключают продолжения ралли — открытый интерес продавцов в завтрашних опционах находится на отметке 1.19, а в пятничных — на 1.1950.
Что касается стратегических покупателей, то им необходимо, чтобы пара закрепилась выше уровня 1.9888 (максимум 18 марта) — только тогда можно будет говорить о том, что медвежий сценарий сменяется бычьим.