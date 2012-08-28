Торговля на Forex

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 40414243
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 17:19

Ралли покрытия коротких позиций в EURUSD привело пару выше 200-дневной средней и выше уровня 1.18355 (минимум 9 марта, от которого началось предыдущее покрытие коротких позиций).

Розничные трейдеры уже во всю начали шортить, но я думаю, что они торопятся, и ралли продлиться как минимум до области 1.1870/80 (отсюда я планирую начать заходить в продажи). Крупные игроки также не исключают продолжения ралли — открытый интерес продавцов в завтрашних опционах находится на отметке 1.19, а в пятничных — на 1.1950.

Что касается стратегических покупателей, то им необходимо, чтобы пара закрепилась выше уровня 1.9888 (максимум 18 марта) — только тогда можно будет говорить о том, что медвежий сценарий сменяется бычьим.
Mugwort
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 06:54

Рынок — это всегда коллективное расхождение во мнениях. Так например, пока большинство розничных трейдеров находится в продажах EURUSD, авторитетные технические аналитики из FxWirePro вчера рекомендовали покупать пару на спадах в области 1.1868/70 с целью 1.20 и стопом в районе 1.18. Это может быть разумным, если учесть, что основная масса стоп-ордеров по коротким позициям мелких трейдеров скопилась в области 1.1940/60. Скорее всего, перед походом вниз все эти стопы будут выбиты.
Mugwort
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  #<1 ... 40414243
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