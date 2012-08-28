Торговля на Forex

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 40414243
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 17:19

Ралли покрытия коротких позиций в EURUSD привело пару выше 200-дневной средней и выше уровня 1.18355 (минимум 9 марта, от которого началось предыдущее покрытие коротких позиций).

Розничные трейдеры уже во всю начали шортить, но я думаю, что они торопятся, и ралли продлиться как минимум до области 1.1870/80 (отсюда я планирую начать заходить в продажи). Крупные игроки также не исключают продолжения ралли — открытый интерес продавцов в завтрашних опционах находится на отметке 1.19, а в пятничных — на 1.1950.

Что касается стратегических покупателей, то им необходимо, чтобы пара закрепилась выше уровня 1.9888 (максимум 18 марта) — только тогда можно будет говорить о том, что медвежий сценарий сменяется бычьим.
Mugwort
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 06:54

Рынок — это всегда коллективное расхождение во мнениях. Так например, пока большинство розничных трейдеров находится в продажах EURUSD, авторитетные технические аналитики из FxWirePro вчера рекомендовали покупать пару на спадах в области 1.1868/70 с целью 1.20 и стопом в районе 1.18. Это может быть разумным, если учесть, что основная масса стоп-ордеров по коротким позициям мелких трейдеров скопилась в области 1.1940/60. Скорее всего, перед походом вниз все эти стопы будут выбиты.
Mugwort
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 10:37

Похоже, в ближайшие дни EURUSD останется в диапазоне 1.1815 — 1.1925. По крайней мере, по словам дилеров Deutsche Bank, это ближайшие уровни, на которых размещены крупные приказы. И если вы не скальпер, то входить в рынок при таком раскладе — не самая разумная стратегия.
Что же касается долгосрочной перспективы, то большинство профессиональных участников рынка не видят EURUSD ниже уровня 1.17:

Зображення

Что ж, посмотрим, оправдаются ли прогнозы аналитиков уважаемых банков. Лично мне, всё-таки, ближе позиция ребят из Nordea.
Mugwort
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 12:14

А пока в основной паре затишье, зашёл небольшими объемами в несколько кроссов:

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Mugwort
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 11:34

Вчерашняя ситуативная продажа EURJPY была довольно рискованной, ведь восходящий тренд все ещё остаётся в силе. Поэтому подкрепил позицию лонгом в EURCHF. В итоге получил своп-нейтральную позицию, которая, при благоприятных обстоятельствах, может реализоваться в плюс. Жду сегодняшний отчёт по инфляции в США (точнее, его влияние на доходность UST), который может стать главным драйвером для ослабления EURUSD, а заодно и EURJPY. Если же этого не произойдёт, то позицию прийдется закрыть. Шорт EURGBP оставлю + буду добавляться по EURCHF на дипах. По EURUSD жду снижения к 1.1840/60, но пока остаюсь вне рынка.
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Mugwort
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  #<1 ... 40414243
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