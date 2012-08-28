Торговля на Forex

Ралли покрытия коротких позиций в EURUSD привело пару выше 200-дневной средней и выше уровня 1.18355 (минимум 9 марта, от которого началось предыдущее покрытие коротких позиций).
Розничные трейдеры уже во всю начали шортить, но я думаю, что они торопятся, и ралли продлиться как минимум до области 1.1870/80 (отсюда я планирую начать заходить в продажи). Крупные игроки также не исключают продолжения ралли — открытый интерес продавцов в завтрашних опционах находится на отметке 1.19, а в пятничных — на 1.1950.
Что касается стратегических покупателей, то им необходимо, чтобы пара закрепилась выше уровня 1.9888 (максимум 18 марта) — только тогда можно будет говорить о том, что медвежий сценарий сменяется бычьим.
Рынок — это всегда коллективное расхождение во мнениях. Так например, пока большинство розничных трейдеров находится в продажах EURUSD, авторитетные технические аналитики из FxWirePro вчера рекомендовали покупать пару на спадах в области 1.1868/70 с целью 1.20 и стопом в районе 1.18. Это может быть разумным, если учесть, что основная масса стоп-ордеров по коротким позициям мелких трейдеров скопилась в области 1.1940/60. Скорее всего, перед походом вниз все эти стопы будут выбиты.
Похоже, в ближайшие дни EURUSD останется в диапазоне 1.1815 — 1.1925. По крайней мере, по словам дилеров Deutsche Bank, это ближайшие уровни, на которых размещены крупные приказы. И если вы не скальпер, то входить в рынок при таком раскладе — не самая разумная стратегия. Что же касается долгосрочной перспективы, то большинство профессиональных участников рынка не видят EURUSD ниже уровня 1.17:
Что ж, посмотрим, оправдаются ли прогнозы аналитиков уважаемых банков. Лично мне, всё-таки, ближе позиция ребят из Nordea.
Вчерашняя ситуативная продажа EURJPY была довольно рискованной, ведь восходящий тренд все ещё остаётся в силе. Поэтому подкрепил позицию лонгом в EURCHF. В итоге получил своп-нейтральную позицию, которая, при благоприятных обстоятельствах, может реализоваться в плюс. Жду сегодняшний отчёт по инфляции в США (точнее, его влияние на доходность UST), который может стать главным драйвером для ослабления EURUSD, а заодно и EURJPY. Если же этого не произойдёт, то позицию прийдется закрыть. Шорт EURGBP оставлю + буду добавляться по EURCHF на дипах. По EURUSD жду снижения к 1.1840/60, но пока остаюсь вне рынка.
Что ж, рынок указал мне на ошибочность моих вчерашних стратегий. Доходность облигаций снизилась, а вместе с ней по всему спектру рынка просел и доллар. Пойду зализывать раны в ожидании завтрашних комментариев дилеров. Они, кстати, тоже ожидали роста доходности трижерис, но в отличие от меня наверняка успели перепозиционироваться:)
Mugwort написав:Пойду зализывать раны в ожидании завтрашних комментариев дилеров
На самом деле, раны не глубоки — закрыл шорт EURJPY с небольшим убытком (-$27). Этот кросс профессиональные трейдеры обычно только покупают, так как его используют для кэрри-трейда (он даёт хороший положительный своп при покупке), и пока я не вижу причин для разворота восходящего тренда в этой паре.
По-прежнему считаю, что евро переоценена по отношению к фунту, поэтому немного добавил в шорт EURGBP. Вчера британец просел в ответ на известие об отставке главного экономиста Банка Англии Энди Холдейна. Но думаю это временно и к концу мая фунт подрастёт, а EURGBP просядет на 1.2%-1.5%.
Пока USD теряет силу, главная пара Форекса будет расти. Но, по словам дилеров, этот рост будет ограничен “окрестностями” отметки 1.20. Скорее всего, в ближайшие торговые сессии EURUSD будет консолидироваться в ограниченном диапазоне 1.1865-1.2065 — идеальное время для скальперов, но неудачное для позиционной торговли.
Лонг по EURCHF буду наращивать на дипах (если они будут).