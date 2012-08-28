Торговля на Forex

Додано: Сер 14 кві, 2021 12:03

Mugwort написав: Пойду зализывать раны в ожидании завтрашних комментариев дилеров Пойду зализывать раны в ожидании завтрашних комментариев дилеров

На самом деле, раны не глубоки — закрыл шорт EURJPY с небольшим убытком (-$27). Этот кросс профессиональные трейдеры обычно только покупают, так как его используют для кэрри-трейда (он даёт хороший положительный своп при покупке), и пока я не вижу причин для разворота восходящего тренда в этой паре.По-прежнему считаю, что евро переоценена по отношению к фунту, поэтому немного добавил в шорт EURGBP. Вчера британец просел в ответ на известие об отставке главного экономиста Банка Англии Энди Холдейна. Но думаю это временно и к концу мая фунт подрастёт, а EURGBP просядет на 1.2%-1.5%.Пока USD теряет силу, главная пара Форекса будет расти. Но, по словам дилеров, этот рост будет ограничен “окрестностями” отметки 1.20. Скорее всего, в ближайшие торговые сессии EURUSD будет консолидироваться в ограниченном диапазоне 1.1865-1.2065 — идеальное время для скальперов, но неудачное для позиционной торговли.Лонг по EURCHF буду наращивать на дипах (если они будут).