Торговля на Forex

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 40414243
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 17:19

Ралли покрытия коротких позиций в EURUSD привело пару выше 200-дневной средней и выше уровня 1.18355 (минимум 9 марта, от которого началось предыдущее покрытие коротких позиций).

Розничные трейдеры уже во всю начали шортить, но я думаю, что они торопятся, и ралли продлиться как минимум до области 1.1870/80 (отсюда я планирую начать заходить в продажи). Крупные игроки также не исключают продолжения ралли — открытый интерес продавцов в завтрашних опционах находится на отметке 1.19, а в пятничных — на 1.1950.

Что касается стратегических покупателей, то им необходимо, чтобы пара закрепилась выше уровня 1.9888 (максимум 18 марта) — только тогда можно будет говорить о том, что медвежий сценарий сменяется бычьим.
Mugwort
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 06:54

Рынок — это всегда коллективное расхождение во мнениях. Так например, пока большинство розничных трейдеров находится в продажах EURUSD, авторитетные технические аналитики из FxWirePro вчера рекомендовали покупать пару на спадах в области 1.1868/70 с целью 1.20 и стопом в районе 1.18. Это может быть разумным, если учесть, что основная масса стоп-ордеров по коротким позициям мелких трейдеров скопилась в области 1.1940/60. Скорее всего, перед походом вниз все эти стопы будут выбиты.
Mugwort
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 10:37

Похоже, в ближайшие дни EURUSD останется в диапазоне 1.1815 — 1.1925. По крайней мере, по словам дилеров Deutsche Bank, это ближайшие уровни, на которых размещены крупные приказы. И если вы не скальпер, то входить в рынок при таком раскладе — не самая разумная стратегия.
Что же касается долгосрочной перспективы, то большинство профессиональных участников рынка не видят EURUSD ниже уровня 1.17:

Зображення

Что ж, посмотрим, оправдаются ли прогнозы аналитиков уважаемых банков. Лично мне, всё-таки, ближе позиция ребят из Nordea.
Mugwort
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 12:14

А пока в основной паре затишье, зашёл небольшими объемами в несколько кроссов:

Зображення
Mugwort
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 11:34

Вчерашняя ситуативная продажа EURJPY была довольно рискованной, ведь восходящий тренд все ещё остаётся в силе. Поэтому подкрепил позицию лонгом в EURCHF. В итоге получил своп-нейтральную позицию, которая, при благоприятных обстоятельствах, может реализоваться в плюс. Жду сегодняшний отчёт по инфляции в США (точнее, его влияние на доходность UST), который может стать главным драйвером для ослабления EURUSD, а заодно и EURJPY. Если же этого не произойдёт, то позицию прийдется закрыть. Шорт EURGBP оставлю + буду добавляться по EURCHF на дипах. По EURUSD жду снижения к 1.1840/60, но пока остаюсь вне рынка.
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Mugwort
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 19:29

Что ж, рынок указал мне на ошибочность моих вчерашних стратегий. Доходность облигаций снизилась, а вместе с ней по всему спектру рынка просел и доллар. Пойду зализывать раны в ожидании завтрашних комментариев дилеров. Они, кстати, тоже ожидали роста доходности трижерис, но в отличие от меня наверняка успели перепозиционироваться:)
Mugwort
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 12:03

  Mugwort написав:Пойду зализывать раны в ожидании завтрашних комментариев дилеров


На самом деле, раны не глубоки — закрыл шорт EURJPY с небольшим убытком (-$27). Этот кросс профессиональные трейдеры обычно только покупают, так как его используют для кэрри-трейда (он даёт хороший положительный своп при покупке), и пока я не вижу причин для разворота восходящего тренда в этой паре.

По-прежнему считаю, что евро переоценена по отношению к фунту, поэтому немного добавил в шорт EURGBP. Вчера британец просел в ответ на известие об отставке главного экономиста Банка Англии Энди Холдейна. Но думаю это временно и к концу мая фунт подрастёт, а EURGBP просядет на 1.2%-1.5%.

Пока USD теряет силу, главная пара Форекса будет расти. Но, по словам дилеров, этот рост будет ограничен “окрестностями” отметки 1.20. Скорее всего, в ближайшие торговые сессии EURUSD будет консолидироваться в ограниченном диапазоне 1.1865-1.2065 — идеальное время для скальперов, но неудачное для позиционной торговли.

Лонг по EURCHF буду наращивать на дипах (если они будут).
Mugwort
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 20:35

  Mugwort написав:Этот кросс профессиональные трейдеры обычно только покупают, так как его используют для кэрри-трейда (он даёт хороший положительный своп при покупке),

Подивився на свопи в конторі, де маю рахунок - майже всі від'ємні.
Навіть на cfd по комодами, бренту (звідки там свопи взагалі?)...
Стрижуть ппц(
sonder
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 21:43

  sonder написав:Подивився на свопи в конторі, де маю рахунок - майже всі від'ємні.
Навіть на cfd по комодами, бренту (звідки там свопи взагалі?)...
Стрижуть ппц(

Так, це ще один з багатьох мінусів маржинальної торгівлі — плата за кредитне плече часом з’їдає навіть позитивний своп. Солідні закордонні брокери в цьому плані скромніші, а от наші контори не соромляться.
Mugwort
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  #<1 ... 40414243
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