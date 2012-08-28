Торговля на Forex

Ралли покрытия коротких позиций в EURUSD привело пару выше 200-дневной средней и выше уровня 1.18355 (минимум 9 марта, от которого началось предыдущее покрытие коротких позиций).
Розничные трейдеры уже во всю начали шортить, но я думаю, что они торопятся, и ралли продлиться как минимум до области 1.1870/80 (отсюда я планирую начать заходить в продажи). Крупные игроки также не исключают продолжения ралли — открытый интерес продавцов в завтрашних опционах находится на отметке 1.19, а в пятничных — на 1.1950.
Что касается стратегических покупателей, то им необходимо, чтобы пара закрепилась выше уровня 1.9888 (максимум 18 марта) — только тогда можно будет говорить о том, что медвежий сценарий сменяется бычьим.
Рынок — это всегда коллективное расхождение во мнениях. Так например, пока большинство розничных трейдеров находится в продажах EURUSD, авторитетные технические аналитики из FxWirePro вчера рекомендовали покупать пару на спадах в области 1.1868/70 с целью 1.20 и стопом в районе 1.18. Это может быть разумным, если учесть, что основная масса стоп-ордеров по коротким позициям мелких трейдеров скопилась в области 1.1940/60. Скорее всего, перед походом вниз все эти стопы будут выбиты.
Похоже, в ближайшие дни EURUSD останется в диапазоне 1.1815 — 1.1925. По крайней мере, по словам дилеров Deutsche Bank, это ближайшие уровни, на которых размещены крупные приказы. И если вы не скальпер, то входить в рынок при таком раскладе — не самая разумная стратегия. Что же касается долгосрочной перспективы, то большинство профессиональных участников рынка не видят EURUSD ниже уровня 1.17:
Что ж, посмотрим, оправдаются ли прогнозы аналитиков уважаемых банков. Лично мне, всё-таки, ближе позиция ребят из Nordea.
Вчерашняя ситуативная продажа EURJPY была довольно рискованной, ведь восходящий тренд все ещё остаётся в силе. Поэтому подкрепил позицию лонгом в EURCHF. В итоге получил своп-нейтральную позицию, которая, при благоприятных обстоятельствах, может реализоваться в плюс. Жду сегодняшний отчёт по инфляции в США (точнее, его влияние на доходность UST), который может стать главным драйвером для ослабления EURUSD, а заодно и EURJPY. Если же этого не произойдёт, то позицию прийдется закрыть. Шорт EURGBP оставлю + буду добавляться по EURCHF на дипах. По EURUSD жду снижения к 1.1840/60, но пока остаюсь вне рынка.
Что ж, рынок указал мне на ошибочность моих вчерашних стратегий. Доходность облигаций снизилась, а вместе с ней по всему спектру рынка просел и доллар. Пойду зализывать раны в ожидании завтрашних комментариев дилеров. Они, кстати, тоже ожидали роста доходности трижерис, но в отличие от меня наверняка успели перепозиционироваться:)
Mugwort написав:Пойду зализывать раны в ожидании завтрашних комментариев дилеров
На самом деле, раны не глубоки — закрыл шорт EURJPY с небольшим убытком (-$27). Этот кросс профессиональные трейдеры обычно только покупают, так как его используют для кэрри-трейда (он даёт хороший положительный своп при покупке), и пока я не вижу причин для разворота восходящего тренда в этой паре.
По-прежнему считаю, что евро переоценена по отношению к фунту, поэтому немного добавил в шорт EURGBP. Вчера британец просел в ответ на известие об отставке главного экономиста Банка Англии Энди Холдейна. Но думаю это временно и к концу мая фунт подрастёт, а EURGBP просядет на 1.2%-1.5%.
Пока USD теряет силу, главная пара Форекса будет расти. Но, по словам дилеров, этот рост будет ограничен “окрестностями” отметки 1.20. Скорее всего, в ближайшие торговые сессии EURUSD будет консолидироваться в ограниченном диапазоне 1.1865-1.2065 — идеальное время для скальперов, но неудачное для позиционной торговли.
Лонг по EURCHF буду наращивать на дипах (если они будут).
sonder написав:Подивився на свопи в конторі, де маю рахунок - майже всі від'ємні. Навіть на cfd по комодами, бренту (звідки там свопи взагалі?)... Стрижуть ппц(
Так, це ще один з багатьох мінусів маржинальної торгівлі — плата за кредитне плече часом з’їдає навіть позитивний своп. Солідні закордонні брокери в цьому плані скромніші, а от наші контори не соромляться.
Головна інтрига сьогоднішнього дня точиться довкола штурму EURUSD рівня 1.20. Open Interest показує, що великі гравці намагатимуться захистити цей рівень до моменту експірації сьогоднішнього опціону.
Тим часом, більшість дрібних трейдерів вже давно в шортах. І їхні стоп-ордери скупчилися в межах 1.2020-1.2040. Після моменту експірації, коли великі гравці отримають прибуток на опціонах і дорога вгору буде відкрита, всі ці стопи будуть у великій небезпеці.
Тому для тих, хто торгує інтрадей, було б розумно грати проти натовпу і шукати можливість купити EURUSD на діпах з прицілом на 1.2040/60 і захисним стопом трохи нижче 50-денної EMA