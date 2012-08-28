Торговля на Forex

Додано: Нед 18 кві, 2021 20:12
На момент закриття п'ятничних торгів обсяг коротких позицій по EURUSD роздрібних трейдерів збільшився з 68.00% до 69.99%. Упевнений, що цих ведмежат будуть стригти. Тим більше, що травневий ф'ючерс на євро в п'ятницю піднімався вище 1.20 і закрився на позначці 1.1996. Не виключаю, що на цьому тижні пара наблизиться до рівня 1.21. Тому спробую увійти в лонг на відкритті ринку (якщо відкриємось гепом, шукатиму відкат). У той же час, фундаментальні фактори глобально залишаються проти євро. Тому десь в районі 1.2090 почну розвертатися і набирати стратегічний шорт.