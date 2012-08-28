Торговля на Forex

Mugwort написав:
було б розумно грати проти натовпу і шукати можливість купити EURUSD на діпах з прицілом на 1.2040/60
Mugwort написав:
спробую увійти в лонг на відкритті ринку
Купити на відкритті ринку було не дуже вдалою ідеєю — якби зачекав до ранку, то міг би увійти в ринок на нижчих рівнях. Хоча пара і дісталася означених вище цілей, я очікував побачити хоча б 1.2090, щоб перевернути позицію. Але довелося закриватися раніше, оскільки трейдери почали масово фіксувати прибуток. Чи переросте фіксація прибутку в масові продажі поки що не ясно. Поки що це більш схоже на технічну корекцію.
З наближенням головної ризикової події тижня (завтрашнього засідання ЄЦБ) серйозні гравці зайняли нейтральну позицію. Особисто я розраховую на ще один ривок в напрямку 1.21 щоб увійти в шорт. Найближчі опціонні бар’єри знаходяться на 1.2150 та 1.1950. Останній рівень знаходиться ближче до поточної ціни, тож не виключено, що EURUSD може не втриматися вище 1.20