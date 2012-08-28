Торговля на Forex

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 41424344
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 20:12

На момент закриття п'ятничних торгів обсяг коротких позицій по EURUSD роздрібних трейдерів збільшився з 68.00% до 69.99%. Упевнений, що цих ведмежат будуть стригти. Тим більше, що травневий ф'ючерс на євро в п'ятницю піднімався вище 1.20 і закрився на позначці 1.1996. Не виключаю, що на цьому тижні пара наблизиться до рівня 1.21. Тому спробую увійти в лонг на відкритті ринку (якщо відкриємось гепом, шукатиму відкат). У той же час, фундаментальні фактори глобально залишаються проти євро. Тому десь в районі 1.2090 почну розвертатися і набирати стратегічний шорт.
Mugwort
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 09:21

  Mugwort написав:було б розумно грати проти натовпу і шукати можливість купити EURUSD на діпах з прицілом на 1.2040/60

  Mugwort написав:спробую увійти в лонг на відкритті ринку


Купити на відкритті ринку було не дуже вдалою ідеєю — якби зачекав до ранку, то міг би увійти в ринок на нижчих рівнях. Хоча пара і дісталася означених вище цілей, я очікував побачити хоча б 1.2090, щоб перевернути позицію. Але довелося закриватися раніше, оскільки трейдери почали масово фіксувати прибуток. Чи переросте фіксація прибутку в масові продажі поки що не ясно. Поки що це більш схоже на технічну корекцію.

З наближенням головної ризикової події тижня (завтрашнього засідання ЄЦБ) серйозні гравці зайняли нейтральну позицію. Особисто я розраховую на ще один ривок в напрямку 1.21 щоб увійти в шорт. Найближчі опціонні бар’єри знаходяться на 1.2150 та 1.1950. Останній рівень знаходиться ближче до поточної ціни, тож не виключено, що EURUSD може не втриматися вище 1.20
Mugwort
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Повідомлень: 186
З нами з: 19.05.10
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  #<1 ... 41424344
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