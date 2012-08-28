Торговля на Forex

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Нед 18 кві, 2021 20:12
На момент закриття п'ятничних торгів обсяг коротких позицій по EURUSD роздрібних трейдерів збільшився з 68.00% до 69.99%. Упевнений, що цих ведмежат будуть стригти. Тим більше, що травневий ф'ючерс на євро в п'ятницю піднімався вище 1.20 і закрився на позначці 1.1996. Не виключаю, що на цьому тижні пара наблизиться до рівня 1.21. Тому спробую увійти в лонг на відкритті ринку (якщо відкриємось гепом, шукатиму відкат). У той же час, фундаментальні фактори глобально залишаються проти євро. Тому десь в районі 1.2090 почну розвертатися і набирати стратегічний шорт.
Додано: Сер 21 кві, 2021 09:21
Купити на відкритті ринку було не дуже вдалою ідеєю — якби зачекав до ранку, то міг би увійти в ринок на нижчих рівнях. Хоча пара і дісталася означених вище цілей, я очікував побачити хоча б 1.2090, щоб перевернути позицію. Але довелося закриватися раніше, оскільки трейдери почали масово фіксувати прибуток. Чи переросте фіксація прибутку в масові продажі поки що не ясно. Поки що це більш схоже на технічну корекцію.
З наближенням головної ризикової події тижня (завтрашнього засідання ЄЦБ) серйозні гравці зайняли нейтральну позицію. Особисто я розраховую на ще один ривок в напрямку 1.21 щоб увійти в шорт. Найближчі опціонні бар’єри знаходяться на 1.2150 та 1.1950. Останній рівень знаходиться ближче до поточної ціни, тож не виключено, що EURUSD може не втриматися вище 1.20
Додано: Чет 22 кві, 2021 08:30
Починаю спостерігати за XAUUSD
В березні золото сформувало подвійне дно трохи вище рівня 1670.51 (мінімум від 5 червня 2020) і тепер намагається закріпитися вище 200-денної ЕМА. В разі успіху, це може стати сигналом для інвесторів активно входити в лонг.
Додатковим драйвером зростання цін на золото може стати подальше зниження доходності 30-річних облігацій США. На минулому тижні доходність цих бондів спробувала пробити ЕМА 52, і якщо їй вдасться закріпитися нижче цієї лінії, це стане додатковим сигналом для покупки XAUUSD.
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