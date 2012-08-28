RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Forex
/
Торговля на Forex

Торговля на Forex
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 41424344
Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 20:12

На момент закриття п'ятничних торгів обсяг коротких позицій по EURUSD роздрібних трейдерів збільшився з 68.00% до 69.99%. Упевнений, що цих ведмежат будуть стригти. Тим більше, що травневий ф'ючерс на євро в п'ятницю піднімався вище 1.20 і закрився на позначці 1.1996. Не виключаю, що на цьому тижні пара наблизиться до рівня 1.21. Тому спробую увійти в лонг на відкритті ринку (якщо відкриємось гепом, шукатиму відкат). У той же час, фундаментальні фактори глобально залишаються проти євро. Тому десь в районі 1.2090 почну розвертатися і набирати стратегічний шорт.
Mugwort
Аватар користувача
 
Повідомлень: 193
З нами з: 19.05.10
Подякував: 56 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 09:21

  Mugwort написав:було б розумно грати проти натовпу і шукати можливість купити EURUSD на діпах з прицілом на 1.2040/60

  Mugwort написав:спробую увійти в лонг на відкритті ринку


Купити на відкритті ринку було не дуже вдалою ідеєю — якби зачекав до ранку, то міг би увійти в ринок на нижчих рівнях. Хоча пара і дісталася означених вище цілей, я очікував побачити хоча б 1.2090, щоб перевернути позицію. Але довелося закриватися раніше, оскільки трейдери почали масово фіксувати прибуток. Чи переросте фіксація прибутку в масові продажі поки що не ясно. Поки що це більш схоже на технічну корекцію.

З наближенням головної ризикової події тижня (завтрашнього засідання ЄЦБ) серйозні гравці зайняли нейтральну позицію. Особисто я розраховую на ще один ривок в напрямку 1.21 щоб увійти в шорт. Найближчі опціонні бар’єри знаходяться на 1.2150 та 1.1950. Останній рівень знаходиться ближче до поточної ціни, тож не виключено, що EURUSD може не втриматися вище 1.20
Mugwort
Аватар користувача
 
Повідомлень: 193
З нами з: 19.05.10
Подякував: 56 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 08:30

Починаю спостерігати за XAUUSD

В березні золото сформувало подвійне дно трохи вище рівня 1670.51 (мінімум від 5 червня 2020) і тепер намагається закріпитися вище 200-денної ЕМА. В разі успіху, це може стати сигналом для інвесторів активно входити в лонг.
Зображення

Додатковим драйвером зростання цін на золото може стати подальше зниження доходності 30-річних облігацій США. На минулому тижні доходність цих бондів спробувала пробити ЕМА 52, і якщо їй вдасться закріпитися нижче цієї лінії, це стане додатковим сигналом для покупки XAUUSD.
Зображення
Mugwort
Аватар користувача
 
Повідомлень: 193
З нами з: 19.05.10
Подякував: 56 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 17:41

EURUSD

  Mugwort написав:Тому десь в районі 1.2090 почну розвертатися і набирати стратегічний шорт.


Наприкінці п’ятничних торгів спрацював мій стратегічний Sell Limit EURUSD @1.20899. Це досить ризиковано, адже не виключаю, що на цьому тижні пара спокійно може піднятися до 1.2150. Хоча, в довгостроковій перспективі, я все ж таки очікую зниження до 1.15.

Технічна картина в парі дає суперечливі сигнали. Те саме стосується і фундаментальних факторів. Навіть поважні банки дають протилежні рекомендації: Goldman Sachs та ING Bank радять купувати EURUSD, тоді як Citi Bank, Nordea і Mizuho радять продавати.

В таких ситуаціях у професійних трейдерів є два варіанти:

1. Proxy-Short: оскільки я роблю ставку на США проти Єврозони, то можна робити це не напряму через євро, а опосередковано. Наприклад, через Long USDSEK (на щастя, в мого брокера більш-менш нормальний спред по цій парі і незначний від’ємний своп по long position)
2. Protective Call: оскільки я продаю євро проти долара, то можу підстрахуватись покупкою захисного кол-опціона. В цьому випадку я ризикую лише сумою опціонної премії.

Ще не визначився, який варіант обрати. В будь-якому разі, на наступному тижні я очікую діапазон 1.1950-1.2150, і буду уважним до економічних новин EU/USA, яких буде дуже багато.

До речі, в середу я дуже вчасно закрив з невеликим прибутком шорт в EURGBP, і наразі в мене тільки дві позиції:

Long EURCHF @ 1.10055
Short EURUSD @ 1.20899
Mugwort
Аватар користувача
 
Повідомлень: 193
З нами з: 19.05.10
Подякував: 56 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 14:58

EURUSD

Як бачимо на скріншоті, в очікуванні засідання FOMC як продавці, так і покупці захистили свої позиції відповідними опціонами. Хоча технічна картина свідчить, скоріше, про продовження висхідного тренду. Тому більшість трейдерів, що торгують всередині дня, намагаються викуповувати пару на діпах з прицілом на область 1.2140/60. Думаю, саме там може початися масова фіксація лонгів і формування Reversal Pattern. Свій шорт я також захистив опціоном, тому не дуже переймаюся щодо подальшої динаміки пари.
Зображенняб
Mugwort
Аватар користувача
 
Повідомлень: 193
З нами з: 19.05.10
Подякував: 56 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 кві, 2021 11:11

  migor8864 написав:Установил ордер на продажу 1.3780,профит 1.3670,стоп лосс 1.3900.


Вы забросили тему, или ордер до сих пор в работе?
angra
 
Повідомлень: 172
З нами з: 21.02.11
Подякував: 1 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 11:21

EURUSD

Як я і писав минулого разу, в області 1.2140/60 почалася фіксація лонгів. Чи переросте вона в повноцінний низхідний тренд я не знаю, але трохи наростив свій шорт, наблизивши average price моєї позиції до 1.21 (як і страйк захисного опціона). Вартість опціону 32 пункта, тож профіт-зона для мого шорту починається з рівня 1.2068 (1.2100 мінус 0.0032). Якщо ж я помилився і висхідний тренд продовжиться, то вище рівня 1.2132 починається профіт-зона мого опціона. Оскільки вартість одного пункта опціона вища ніж вартість пункта на форексі, то профіт перекриє збитки по короткій позиції.
Mugwort
Аватар користувача
 
Повідомлень: 193
З нами з: 19.05.10
Подякував: 56 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 17:02

EURCHF

Я трохи розчарований відкатом EURCHF, який відбувся на фоні публікації позитивних макро-індикаторів Швейцарії. Втім, це не справило враження на тамошній центробанк. За словами голови SNB, “негативні ставки і інтервенція все ще залишаються необхідними”. Тому скористаюся відкатом і буду нарощувати лонг.

Зображення

EURGBP

Травень, традиційно вважається важким місяцем для GBP. До того ж, на наступному тижні відбудуться дві події, які можуть суттєво вплинути на динаміку фунта: вибори в Шотландії і засідання Банку Англії (обидві в четвер). Якщо вважати, що ці події вже закладені в ціну (останні дані СОТ за 27 квітня свідчать про збалансованість позицій по GBP), фунт виглядає дещо перепроданим. Тому буду шукати слушної нагоди продати EURGBP.

Зображення
Mugwort
Аватар користувача
 
Повідомлень: 193
З нами з: 19.05.10
Подякував: 56 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 23:21

FX Options

Якщо раптом мене читають ті, хто як і я торгують валютними опціонами, то їм буде корисний цей невеличкий інсайд, який я отримав сьогодні. Англо-саксонські банки розглядають вибори у Франції як ризик для євро (бояться повторення історії 2017 року). Тому хеджуются річним пут-спредом в EURUSD зі страйками на рівнях 1.18 і 1.13 відповідно. Ця опціонна комбінація коштує сьогодні лише 90 пунктів, що дає винагороду за ризик на рівні 5:1. Нажаль, для приватних трейдерів ця стратегія майже непідйомна через великі маржинальні вимоги. Але приватні трейдери мають можливість недорого купити підходящий стреддл.

Зображення
Mugwort
Аватар користувача
 
Повідомлень: 193
З нами з: 19.05.10
Подякував: 56 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 41424344
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
FOREX. Где учиться, с кем работать? 1 ... 31, 32, 33
Anonymous » Пон 11 тра, 2009 00:26
327 119528
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 кві, 2021 14:28
Teya
Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB 1 ... 277, 278, 279
FOREX CLUB » Вів 28 сер, 2012 10:09
2780 494154
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 кві, 2021 11:44
FOREX CLUB
Кто пробовал играть на FOREX? 1 ... 58, 59, 60
Anonymous » Вів 01 бер, 2005 17:08
592 268302
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 кві, 2021 16:38
sonder

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (32389)
03.05.2021 09:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.