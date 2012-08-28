Торговля на Forex

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Нед 18 кві, 2021 20:12
На момент закриття п'ятничних торгів обсяг коротких позицій по EURUSD роздрібних трейдерів збільшився з 68.00% до 69.99%. Упевнений, що цих ведмежат будуть стригти. Тим більше, що травневий ф'ючерс на євро в п'ятницю піднімався вище 1.20 і закрився на позначці 1.1996. Не виключаю, що на цьому тижні пара наблизиться до рівня 1.21. Тому спробую увійти в лонг на відкритті ринку (якщо відкриємось гепом, шукатиму відкат). У той же час, фундаментальні фактори глобально залишаються проти євро. Тому десь в районі 1.2090 почну розвертатися і набирати стратегічний шорт.
Додано: Сер 21 кві, 2021 09:21
Купити на відкритті ринку було не дуже вдалою ідеєю — якби зачекав до ранку, то міг би увійти в ринок на нижчих рівнях. Хоча пара і дісталася означених вище цілей, я очікував побачити хоча б 1.2090, щоб перевернути позицію. Але довелося закриватися раніше, оскільки трейдери почали масово фіксувати прибуток. Чи переросте фіксація прибутку в масові продажі поки що не ясно. Поки що це більш схоже на технічну корекцію.
З наближенням головної ризикової події тижня (завтрашнього засідання ЄЦБ) серйозні гравці зайняли нейтральну позицію. Особисто я розраховую на ще один ривок в напрямку 1.21 щоб увійти в шорт. Найближчі опціонні бар’єри знаходяться на 1.2150 та 1.1950. Останній рівень знаходиться ближче до поточної ціни, тож не виключено, що EURUSD може не втриматися вище 1.20
Додано: Чет 22 кві, 2021 08:30
Починаю спостерігати за XAUUSD
В березні золото сформувало подвійне дно трохи вище рівня 1670.51 (мінімум від 5 червня 2020) і тепер намагається закріпитися вище 200-денної ЕМА. В разі успіху, це може стати сигналом для інвесторів активно входити в лонг.
Додатковим драйвером зростання цін на золото може стати подальше зниження доходності 30-річних облігацій США. На минулому тижні доходність цих бондів спробувала пробити ЕМА 52, і якщо їй вдасться закріпитися нижче цієї лінії, це стане додатковим сигналом для покупки XAUUSD.
Додано: Нед 25 кві, 2021 17:41
EURUSD
Наприкінці п’ятничних торгів спрацював мій стратегічний Sell Limit EURUSD @1.20899. Це досить ризиковано, адже не виключаю, що на цьому тижні пара спокійно може піднятися до 1.2150. Хоча, в довгостроковій перспективі, я все ж таки очікую зниження до 1.15.
Технічна картина в парі дає суперечливі сигнали. Те саме стосується і фундаментальних факторів. Навіть поважні банки дають протилежні рекомендації: Goldman Sachs та ING Bank радять купувати EURUSD, тоді як Citi Bank, Nordea і Mizuho радять продавати.
В таких ситуаціях у професійних трейдерів є два варіанти:
1. Proxy-Short: оскільки я роблю ставку на США проти Єврозони, то можна робити це не напряму через євро, а опосередковано. Наприклад, через Long USDSEK (на щастя, в мого брокера більш-менш нормальний спред по цій парі і незначний від’ємний своп по long position)
2. Protective Call: оскільки я продаю євро проти долара, то можу підстрахуватись покупкою захисного кол-опціона. В цьому випадку я ризикую лише сумою опціонної премії.
Ще не визначився, який варіант обрати. В будь-якому разі, на наступному тижні я очікую діапазон 1.1950-1.2150, і буду уважним до економічних новин EU/USA, яких буде дуже багато.
До речі, в середу я дуже вчасно закрив з невеликим прибутком шорт в EURGBP, і наразі в мене тільки дві позиції:
Long EURCHF @ 1.10055
Short EURUSD @ 1.20899
Додано: Сер 28 кві, 2021 14:58
EURUSD
Як бачимо на скріншоті, в очікуванні засідання FOMC як продавці, так і покупці захистили свої позиції відповідними опціонами. Хоча технічна картина свідчить, скоріше, про продовження висхідного тренду. Тому більшість трейдерів, що торгують всередині дня, намагаються викуповувати пару на діпах з прицілом на область 1.2140/60. Думаю, саме там може початися масова фіксація лонгів і формування Reversal Pattern. Свій шорт я також захистив опціоном, тому не дуже переймаюся щодо подальшої динаміки пари.
Додано: П'ят 30 кві, 2021 11:11
Додано: Нед 02 тра, 2021 11:21
EURUSD
Як я і писав минулого разу, в області 1.2140/60 почалася фіксація лонгів. Чи переросте вона в повноцінний низхідний тренд я не знаю, але трохи наростив свій шорт, наблизивши average price моєї позиції до 1.21 (як і страйк захисного опціона). Вартість опціону 32 пункта, тож профіт-зона для мого шорту починається з рівня 1.2068 (1.2100 мінус 0.0032). Якщо ж я помилився і висхідний тренд продовжиться, то вище рівня 1.2132 починається профіт-зона мого опціона. Оскільки вартість одного пункта опціона вища ніж вартість пункта на форексі, то профіт перекриє збитки по короткій позиції.
Додано: Нед 02 тра, 2021 17:02
EURCHF
Я трохи розчарований відкатом EURCHF, який відбувся на фоні публікації позитивних макро-індикаторів Швейцарії. Втім, це не справило враження на тамошній центробанк. За словами голови SNB, “негативні ставки і інтервенція все ще залишаються необхідними”. Тому скористаюся відкатом і буду нарощувати лонг.
EURGBP
Травень, традиційно вважається важким місяцем для GBP. До того ж, на наступному тижні відбудуться дві події, які можуть суттєво вплинути на динаміку фунта: вибори в Шотландії і засідання Банку Англії (обидві в четвер). Якщо вважати, що ці події вже закладені в ціну (останні дані СОТ за 27 квітня свідчать про збалансованість позицій по GBP), фунт виглядає дещо перепроданим. Тому буду шукати слушної нагоди продати EURGBP.
Додано: Нед 02 тра, 2021 23:21
FX Options
Якщо раптом мене читають ті, хто як і я торгують валютними опціонами, то їм буде корисний цей невеличкий інсайд, який я отримав сьогодні. Англо-саксонські банки розглядають вибори у Франції як ризик для євро (бояться повторення історії 2017 року). Тому хеджуются річним пут-спредом в EURUSD зі страйками на рівнях 1.18 і 1.13 відповідно. Ця опціонна комбінація коштує сьогодні лише 90 пунктів, що дає винагороду за ризик на рівні 5:1. Нажаль, для приватних трейдерів ця стратегія майже непідйомна через великі маржинальні вимоги. Але приватні трейдери мають можливість недорого купити підходящий стреддл.
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