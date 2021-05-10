Торговля на Forex

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 42434445
Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 05:56

XAUUSD

  Mugwort написав:В разі успіху, це може стати сигналом для інвесторів активно входити в лонг.


Вчора спрацював сигнал Buy по золоту, про який писав раніше — ціна закріпилася вище EMA 200, а дохідність 30-річних бондів США впала нижче ЕМА 52. До того ж, як видно на малюнку, на ринку ф’ючерсів цей рух супроводжувався збільшенням об’єму торгів. Тримаю лонг до 1,860/1,880 з трейлінг-стопом від 1,790.
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 17:40

EURUSD переживає розпродаж після кульмінації покупок. Трейдери вирішують: чи є це короткочасним відкатом up-тренду, або це сигнал початку розвороту вниз. Сьогоднішнє закриття допоможе трейдерам прийняти рішення. Якщо EURUSD закриється біля свого мінімуму, то розпродаж, ймовірно, триватиме до мінімуму 5 травня, який був дном кульмінації покупок на минулому тижні, а також дном 4-тижневого торговельного діапазону.
Зображення

Нажаль, я трохи поквапився вийти з шорту EURUSD (подробиці можна прочитати в моїх онлайн-нотатках https://t.me/joinchat/fI9z4pBqg6E5ODMy ) і тепер чекатиму експірації опціону 14 травня.
Mugwort
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Повідомлення Додано: Чет 13 тра, 2021 21:10

Mugwort
Де це на fx торгуються опціони?
По XAU автотрейлінг, чи тягнеш руками?
sonder
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Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 07:29

  sonder написав:Mugwort
Де це на fx торгуються опціони?

Багато fx брокерів надають можливість торгувати опціонами. На СМЕ є цілий список: https://www.cmegroup.com/tools-informat ... #pageNum=1
Нажаль, не всі готові співпрацювати з приватними трейдерами з України.
Мені легше, я маю корпоративний аккаунт.

  sonder написав:Mugwort
По XAU автотрейлінг, чи тягнеш руками?

Власне, так, руками.
Mugwort
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Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 11:10

  Mugwort написав:Багато fx брокерів надають можливість торгувати опціонами. На СМЕ є цілий список...

Опціони - це exchange-traded derivatives.
На СМЕ є валютні ф"ючерси і опціони на них, на NASDAQ OMX PHLX є опціони на валюту. У деяких брокерів зі списку є fully serviced options dealing desk, але це для професійних та інституціональних клієнтів. Пересічні простолюдини товчуться на retail off-exchange forex market, опціонів там не наблюдається.
sonder
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Повідомлення Додано: П'ят 14 тра, 2021 11:38

  sonder написав: Пересічні простолюдини товчуться на retail off-exchange forex market, опціонів там не наблюдається.


Ну, якщо мова йде про якісь мінімальні депозити, то так. Загальна тенденція така, що дрібним трейдерам закривають доступ до ринків. Але якщо депозит більш-менш пристойний, то є десяток західних брокерів, які готові працювати з роздрібними трейдерами і надають доступ майже до всіх ринків. Інша проблема, що не готові працювати з країнами СНД. Але це також вирішується.
Mugwort
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 08:49

  Mugwort написав:Загальна тенденція така, що дрібним трейдерам закривають доступ до ринків.

Раніше навіть Дойче працював з рітейлом, правда недовго. Зниження маржі на мікро, хоч це і не для рітейлу, відкриває двері масам. +На західних форумах достатньо маркетингу різношерсних брокерів, котрі, як і кухні на наших просторах, попереджують про ризики, але співають ті самі пісні про заробіток і широкі можливості.

Пара делікатних питань:
1. Корпоративний рахунок - торгуєте спот, форварди без леверіджа?
2. Як виводите кошти? Наприклад, Приватбанк в розділі swift-переказів прямо зазначає: "Платежі за арбітражними операціями від FOREX не зараховуються."
sonder
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 20:50

  sonder написав:Пара делікатних питань:
1. Корпоративний рахунок - торгуєте спот, форварди без леверіджа?
2. Як виводите кошти? Наприклад, Приватбанк в розділі swift-переказів прямо зазначає: "Платежі за арбітражними операціями від FOREX не зараховуються."


Ще в далекому 2008 році ми з друзями зареєстрували компанію в одній з країн ЄС. І саме ця компанія є клієнтом брокера. Тому з виводом коштів проблем немає (якщо не вважати проблемою високі банківські коміссії). Леверідж використовуємо (там де це можливо).
Mugwort
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