Торговля на Forex

Mugwort написав:В разі успіху, це може стати сигналом для інвесторів активно входити в лонг.
Вчора спрацював сигнал Buy по золоту, про який писав раніше — ціна закріпилася вище EMA 200, а дохідність 30-річних бондів США впала нижче ЕМА 52. До того ж, як видно на малюнку, на ринку ф’ючерсів цей рух супроводжувався збільшенням об’єму торгів. Тримаю лонг до 1,860/1,880 з трейлінг-стопом від 1,790.
EURUSD переживає розпродаж після кульмінації покупок. Трейдери вирішують: чи є це короткочасним відкатом up-тренду, або це сигнал початку розвороту вниз. Сьогоднішнє закриття допоможе трейдерам прийняти рішення. Якщо EURUSD закриється біля свого мінімуму, то розпродаж, ймовірно, триватиме до мінімуму 5 травня, який був дном кульмінації покупок на минулому тижні, а також дном 4-тижневого торговельного діапазону.
Mugwort написав:Багато fx брокерів надають можливість торгувати опціонами. На СМЕ є цілий список...
Опціони - це exchange-traded derivatives. На СМЕ є валютні ф"ючерси і опціони на них, на NASDAQ OMX PHLX є опціони на валюту. У деяких брокерів зі списку є fully serviced options dealing desk, але це для професійних та інституціональних клієнтів. Пересічні простолюдини товчуться на retail off-exchange forex market, опціонів там не наблюдається.
sonder написав: Пересічні простолюдини товчуться на retail off-exchange forex market, опціонів там не наблюдається.
Ну, якщо мова йде про якісь мінімальні депозити, то так. Загальна тенденція така, що дрібним трейдерам закривають доступ до ринків. Але якщо депозит більш-менш пристойний, то є десяток західних брокерів, які готові працювати з роздрібними трейдерами і надають доступ майже до всіх ринків. Інша проблема, що не готові працювати з країнами СНД. Але це також вирішується.
Mugwort написав:Загальна тенденція така, що дрібним трейдерам закривають доступ до ринків.
Раніше навіть Дойче працював з рітейлом, правда недовго. Зниження маржі на мікро, хоч це і не для рітейлу, відкриває двері масам. +На західних форумах достатньо маркетингу різношерсних брокерів, котрі, як і кухні на наших просторах, попереджують про ризики, але співають ті самі пісні про заробіток і широкі можливості.
Пара делікатних питань: 1. Корпоративний рахунок - торгуєте спот, форварди без леверіджа? 2. Як виводите кошти? Наприклад, Приватбанк в розділі swift-переказів прямо зазначає: "Платежі за арбітражними операціями від FOREX не зараховуються."
sonder написав:Пара делікатних питань: 1. Корпоративний рахунок - торгуєте спот, форварди без леверіджа? 2. Як виводите кошти? Наприклад, Приватбанк в розділі swift-переказів прямо зазначає: "Платежі за арбітражними операціями від FOREX не зараховуються."
Ще в далекому 2008 році ми з друзями зареєстрували компанію в одній з країн ЄС. І саме ця компанія є клієнтом брокера. Тому з виводом коштів проблем немає (якщо не вважати проблемою високі банківські коміссії). Леверідж використовуємо (там де це можливо).