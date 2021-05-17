Торговля на Forex

За даними CFTC, чиста довга позиція в EUR зросла на $1 млрд., і станом на 18 травня склала $15,3 млрд. До того ж, EUR / USD продовжує отримувати підтримку від грошових потоків на європейські фондові ринки. У перерахунку на місцеву валюту Eurostoxx перевершив показник S&P 500, і дані про потоки свідчать, що американські інвестори дедалі більше цікавляться ETF на акції єврозони.
На наступному тижні буде багато макроекономічних даних по єврозоні, але вони матимуть обмежений вплив на EUR / USD. Тож трейдери зосередяться на технічних аспектах. Втрата локальної підтримки в районі 1.2150 миттєво відкриє шлях в напрямку 1.20, де спостерігається сильний попит. Після такої корекції (а фактор часткового закриття позицій інституціоналами в кінці місяця робить її вельми вірогідною), пара буде готова піти на штурм січневого максимума 1.23493.
Swap Rates — штука надзвичайно вежлива для трейдера, який звик тримати позиції більше доби. Іноді на свопах можна заробити, але частіше — трейдер на них втрачає. Ось я, наприклад, так захопився продажем турецької ліри, що випустив з під контролю свою своп-експозицію.
На ринку срібла склалася досить цікава ситуація. Ідеальна для опціонних трейдерів, які можуть відносно дешево купити опціони в обидві сторони і виграти при будь-якому русі ціни. Але і тим, хто торгує сріблом через форекс-брокерів, ринок дає гарне співвідношення ризик/профіт. Детально про це написав тут: https://t.me/fx_notes/110
Цікавий сетап для тих, хто любить імпульсні трейди на нонфармах.
Статистика з початку року показує, що коли цифри NFP були нижчі за ринковий консенсус, то USD (індекс долара DXY) знижувався, а S&P 500 зростав. Якщо цифри сьогоднішнього звіту NFP знову будуть нижчими, ніж очікувалось, то ми можемо побачити відкат USD в парах з високобетовими валютами: NOK, CAD, AUD і NZD.