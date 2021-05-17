Торговля на Forex

За даними CFTC, чиста довга позиція в EUR зросла на $1 млрд., і станом на 18 травня склала $15,3 млрд. До того ж, EUR / USD продовжує отримувати підтримку від грошових потоків на європейські фондові ринки. У перерахунку на місцеву валюту Eurostoxx перевершив показник S&P 500, і дані про потоки свідчать, що американські інвестори дедалі більше цікавляться ETF на акції єврозони.
На наступному тижні буде багато макроекономічних даних по єврозоні, але вони матимуть обмежений вплив на EUR / USD. Тож трейдери зосередяться на технічних аспектах. Втрата локальної підтримки в районі 1.2150 миттєво відкриє шлях в напрямку 1.20, де спостерігається сильний попит. Після такої корекції (а фактор часткового закриття позицій інституціоналами в кінці місяця робить її вельми вірогідною), пара буде готова піти на штурм січневого максимума 1.23493.
Swap Rates — штука надзвичайно вежлива для трейдера, який звик тримати позиції більше доби. Іноді на свопах можна заробити, але частіше — трейдер на них втрачає. Ось я, наприклад, так захопився продажем турецької ліри, що випустив з під контролю свою своп-експозицію.
На ринку срібла склалася досить цікава ситуація. Ідеальна для опціонних трейдерів, які можуть відносно дешево купити опціони в обидві сторони і виграти при будь-якому русі ціни. Але і тим, хто торгує сріблом через форекс-брокерів, ринок дає гарне співвідношення ризик/профіт. Детально про це написав тут: https://t.me/fx_notes/110
Цікавий сетап для тих, хто любить імпульсні трейди на нонфармах.
Статистика з початку року показує, що коли цифри NFP були нижчі за ринковий консенсус, то USD (індекс долара DXY) знижувався, а S&P 500 зростав. Якщо цифри сьогоднішнього звіту NFP знову будуть нижчими, ніж очікувалось, то ми можемо побачити відкат USD в парах з високобетовими валютами: NOK, CAD, AUD і NZD.
angra написав:Mugwort В останній час долар сильніше реагує не на NFP а на рівень безробіття, що виходить одночасно з NFP. От коли ці два показники співпадають тоді долар дуже сильно або падає або росте.
Так чи інакше, але в моменті, після виходу NFP, на вищезгаданих валютах можна було дійсно непогано заробити
За статистикою, майже третину збитків трейдер отримує через власну неуважність. Сьогодні, наприклад, у мене спрацював відкладений ордер Buy 200K USD / SEK, який я забув відмінити у п`ятницю. Але це ще не так страшно. Подивіться уважно на скрін: розмір ордера Take Profit (Sell Limit) не 200К, а 2,2М. Це означає, що коли б ордер спрацював, я мав би на руках коротку позицію розміром 2 млн USD / SEK. На зростаючому ринку це була б катастрофа. Тож будьте уважні і пильнуйте свої ордери.