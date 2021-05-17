Торговля на Forex

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 44454647
Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 15:16

  Begemotik написав:Mugwort Скажи пожалуйста, а как ты предугадываешь, когда цена развернется? Ты используешь Фибо, или еще что-то? :shock:

Я не шукаю розворотів, і тим більше не намагаюся їх передбачити. Я орієнтуюся на важливі цінові рівні, на яких може відбутися сплеск активності покупців або продавців. І іноді (не завжди) на цих рівнях дійсно відбуваються розвороти.

Ось для прикладу нещодавній розворот EURUSD

Зображення

Я розмірковував приблизно так:
Фундаментальні фактори вказують на слабкість євро по відношенню до долара. Отже, висхідна корекція має завершитися і пара відновить зниження. Маємо три важливі рівня: 1) 200-денна ЕМА, яка на той час була на 1.1883; 2) кругла фігура 1.19; 3) максимум від 30 липня 1.19087. Отже, в зоні цих рівнів покупці, скоріш за все, почнуть закривати лонги, фіксуючи профіт, а продавці відкриватимуть шорти. Тож біля цих рівнів я і почас почав формувати свою коротку позицію.
Mugwort
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