Торговля на Forex

Begemotik написав:Mugwort Скажи пожалуйста, а как ты предугадываешь, когда цена развернется? Ты используешь Фибо, или еще что-то?
Я не шукаю розворотів, і тим більше не намагаюся їх передбачити. Я орієнтуюся на важливі цінові рівні, на яких може відбутися сплеск активності покупців або продавців. І іноді (не завжди) на цих рівнях дійсно відбуваються розвороти.
Ось для прикладу нещодавній розворот EURUSD
Я розмірковував приблизно так: Фундаментальні фактори вказують на слабкість євро по відношенню до долара. Отже, висхідна корекція має завершитися і пара відновить зниження. Маємо три важливі рівня: 1) 200-денна ЕМА, яка на той час була на 1.1883; 2) кругла фігура 1.19; 3) максимум від 30 липня 1.19087. Отже, в зоні цих рівнів покупці, скоріш за все, почнуть закривати лонги, фіксуючи профіт, а продавці відкриватимуть шорти. Тож біля цих рівнів я і почас почав формувати свою коротку позицію.