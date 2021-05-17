RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Forex
/
Торговля на Forex

Торговля на Forex
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 45464748
Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 18:59

2001 не любий...

під австралійским регулятором через ASIC Product Intervention акк прикриють, або "based on your geographic jurisdiction and as a non-AU resident" направлять в офшорку;

під кіпрським CySec теж не всюди айс:
Зображення
раніше відкривали без проблем, зараз через одного...

під амеро фючі те саме, не кожен діскаунт-FCM відкриє акк:
Зображення
CBOE взагалі банить по регіону UA, лол.

понятно, шо всякі белізи, сейшелки приймуть, та чи вдасться звідти забирати кошти - питаннячко. Живем у такі часи, коли об'єми різного шлака, який спонукає розлучитися з грошима, просто зашкалюють.
Зображення
sonder
 
Повідомлень: 57
З нами з: 15.03.21
Подякував: 3 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 19:37

sonder Це все так.Але наразі початківцю все це не потрібно.Для нього цілком підійде щось вітчизняне.
2001
 
Повідомлень: 1392
З нами з: 28.10.08
Подякував: 77 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 21:24

  2001 написав:la9 Для начинающего подойдет любой достаточно известный брокер.Нескольколько сотен баксов ,больше не вкладывайте.Когда со временем разберетесь что к чему,если разберетесь,тогда переходите на фьючерсы.Там все настоящее..и картинки,и проскальзывания,и закрытия,и вывод заработанного..

А есть смысл для новичка рассматривать укрбанки? Если не ошибаюсь, газ, альянс и сич. Вроде, кто-то говорил, что там условия не очень...
И что значит
  2001 написав: тогда переходите на фьючерсы.Там все настоящее..и картинки,и проскальзывания,и закрытия,и вывод заработанного..
? Что значит - на фьючерсы? Понимаю, вопрос банальный, я новичек, говорил уже :oops:
la9
 
Повідомлень: 2165
З нами з: 02.07.09
Подякував: 412 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 11:06

la9 Укрбанки вполне подойдут.А с остальными вопросами пока не заморачивайтесь.
2001
 
Повідомлень: 1392
З нами з: 28.10.08
Подякував: 77 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 45464748
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кто пробовал играть на FOREX? 1 ... 59, 60, 61
Anonymous » Вів 01 бер, 2005 17:08
604 308448
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 гру, 2021 10:49
Begemotik
FOREX. Где учиться, с кем работать? 1 ... 32, 33, 34
Anonymous » Пон 11 тра, 2009 00:26
335 156476
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 лис, 2021 22:40
Begemotik
Forex брокеры и дилинговые центры (плохое и хорошее) 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » П'ят 08 жов, 2010 23:14
455 172576
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 тра, 2021 14:50
Begemotik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.