Торговля на Forex

Додано: Пон 14 лют, 2022 18:59

не любий...під австралійским регулятором через ASIC Product Intervention акк прикриють, або "based on your geographic jurisdiction and as a non-AU resident" направлять в офшорку;під кіпрським CySec теж не всюди айс:раніше відкривали без проблем, зараз через одного...під амеро фючі те саме, не кожен діскаунт-FCM відкриє акк:CBOE взагалі банить по регіону UA, лол.понятно, шо всякі белізи, сейшелки приймуть, та чи вдасться звідти забирати кошти - питаннячко. Живем у такі часи, коли об'єми різного шлака, який спонукає розлучитися з грошима, просто зашкалюють.