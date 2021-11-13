Торговля на Forex

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 45464748
Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 18:59

2001 не любий...

під австралійским регулятором через ASIC Product Intervention акк прикриють, або "based on your geographic jurisdiction and as a non-AU resident" направлять в офшорку;

під кіпрським CySec теж не всюди айс:
Зображення
раніше відкривали без проблем, зараз через одного...

під амеро фючі те саме, не кожен діскаунт-FCM відкриє акк:
Зображення
CBOE взагалі банить по регіону UA, лол.

понятно, шо всякі белізи, сейшелки приймуть, та чи вдасться звідти забирати кошти - питаннячко. Живем у такі часи, коли об'єми різного шлака, який спонукає розлучитися з грошима, просто зашкалюють.
Зображення
sonder
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 19:37

sonder Це все так.Але наразі початківцю все це не потрібно.Для нього цілком підійде щось вітчизняне.
2001
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 21:24

  2001 написав:la9 Для начинающего подойдет любой достаточно известный брокер.Нескольколько сотен баксов ,больше не вкладывайте.Когда со временем разберетесь что к чему,если разберетесь,тогда переходите на фьючерсы.Там все настоящее..и картинки,и проскальзывания,и закрытия,и вывод заработанного..

А есть смысл для новичка рассматривать укрбанки? Если не ошибаюсь, газ, альянс и сич. Вроде, кто-то говорил, что там условия не очень...
И что значит
  2001 написав: тогда переходите на фьючерсы.Там все настоящее..и картинки,и проскальзывания,и закрытия,и вывод заработанного..
? Что значит - на фьючерсы? Понимаю, вопрос банальный, я новичек, говорил уже :oops:
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 11:06

la9 Укрбанки вполне подойдут.А с остальными вопросами пока не заморачивайтесь.
2001
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лют, 2022 20:23

la9 зараз існує купа брокерів, у яких умови в рази кращі за укр банки.
ApolonX86
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 13:00

  ApolonX86 написав:la9 зараз існує купа брокерів, у яких умови в рази кращі за укр банки.

Приветствую!
Есть даже такой брокер, где можно вообще, не вкладывая свои деньги, достаточно быстро собрать нормальный депозит, сотни долларов, и подниматься, если умеешь торговать ))
Langeron
 
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