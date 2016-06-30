Нужны срочно деньги помогите!

Додано: Пон 11 чер, 2018 16:45

Умоляю люди добрые. Я, вдова. Сын погиб, погибла старшая дочь. Младшая дочь отбывает наказания в ик. Попав туда связавшись с плохой компанией.

Живу на крохотную пенсию по инвалидности, помогаю своей единственной кровиночке дочери, её зовут Вероника. Я уже не своду концы с концами, отрезали за неуплату свет. А, у меня нечем портить... На хлеб не каждый день хватает. Пишу вам письмо и плачу. Потеряла мужа, детей потерял.

В очень тяжёлой ситуации.

Я встретила знакомого., который рассказал что есть люди. Люди сердцем добрые, которые не будут равнодушны к моей истории. Которые помогут и словом и делом.

Я жду вашей помощи..

И от всего сердца благодарю тех кто хоть и не может мне помочь финансово, помолиться за мою дочь и меня.

Храни вас Бог.

Обнимаю вас!

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