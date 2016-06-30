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Нужны срочно деньги помогите!

Нужны срочно деньги помогите!
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2015 20:20

можете написати хто допоміг у вирішенні кредиту.буду дуже вдячний
ivan12345
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 16:45

Умоляю люди добрые

Умоляю люди добрые. Я, вдова. Сын погиб, погибла старшая дочь. Младшая дочь отбывает наказания в ик. Попав туда связавшись с плохой компанией.
Живу на крохотную пенсию по инвалидности, помогаю своей единственной кровиночке дочери, её зовут Вероника. Я уже не своду концы с концами, отрезали за неуплату свет. А, у меня нечем портить... На хлеб не каждый день хватает. Пишу вам письмо и плачу. Потеряла мужа, детей потерял.
В очень тяжёлой ситуации.
Я встретила знакомого., который рассказал что есть люди. Люди сердцем добрые, которые не будут равнодушны к моей истории. Которые помогут и словом и делом.
Я жду вашей помощи..
И от всего сердца благодарю тех кто хоть и не может мне помочь финансово, помолиться за мою дочь и меня.
Храни вас Бог.
Обнимаю вас!
Яндекс кошелек
410015606183015
natalirubens
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Повідомлень: 1
З нами з: 11.06.18
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