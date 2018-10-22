Нужны срочно деньги помогите!

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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: П'ят 20 лис, 2015 14:47
как я вас понимаю у самого, была куча долгов уже думал продавать дом, хорошо, что мне помогли на этом форуме
Додано: Пон 11 чер, 2018 16:45
Умоляю люди добрые
Умоляю люди добрые. Я, вдова. Сын погиб, погибла старшая дочь. Младшая дочь отбывает наказания в ик. Попав туда связавшись с плохой компанией.
Живу на крохотную пенсию по инвалидности, помогаю своей единственной кровиночке дочери, её зовут Вероника. Я уже не своду концы с концами, отрезали за неуплату свет. А, у меня нечем портить... На хлеб не каждый день хватает. Пишу вам письмо и плачу. Потеряла мужа, детей потерял.
В очень тяжёлой ситуации.
Я встретила знакомого., который рассказал что есть люди. Люди сердцем добрые, которые не будут равнодушны к моей истории. Которые помогут и словом и делом.
Я жду вашей помощи..
И от всего сердца благодарю тех кто хоть и не может мне помочь финансово, помолиться за мою дочь и меня.
Храни вас Бог.
Обнимаю вас!
Яндекс кошелек
410015606183015
Додано: Суб 16 чер, 2018 20:58
СРОЧНО НУЖНА ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Доброго времени суток всем читателям!
Меня зовут Артем, мне 29 являюсь инвалидом 2 группы, но оформил 3 так-как она рабочая!
Работаю в Недвижимости более 5 лет, и являюсь довольно таки востребованным экспертом на рынке Новостроя Одессы!
На сегодняшний день так сложилась ситуация что у меня по определенным обстоятельствам сложилась неприятная ситуация для решения которой не хватает смешной суммы в остатке в размере 2000 тыс. долларов на максималтный срок 3 месяца ( 2000 у.е. - это сумма которая приравнивается к 2 средним сделкам)
Но к сожалению пока по срокам не успеваю Я, и не вижу что превратить в деньги!!!
Рассмотрю все возможные предложения, так-как повторюсь ситуация для меня очень тяжелая, и решение её собственными силами очень важно на данном жизненном этапе!!!
На сегодняшний день постоянно трудоустроен неофициально (но это вопрос времени) так-как сегодня уже собираю свою команду, и обучаю её подготавливая к открытию филиала от агенства недвижимости которое будет специализироваться на первичном рынке недвижимости в солнечной Одессе под моим руководством!
Пишите здесь предложения, или же в Телеграм
+38(066)15-86-809
Просматривать ответы буду каждый час, оставляйте свои контакты Я свяжусь с вами!
Меня интересует законный займ заверенный ноториально согласно всех правил и законов!
Заранее благодарю за обратную связь небезразличных людей (кредиторов) которые смогут помочь мне справиться с данной бедой, и Я смогу полноценно уделить время подготовке команды профессиональных экспертов нового поколения на рынке недвижимости в Одессе для начала, а со временем и возможно и в Украине!
Додано: П'ят 28 вер, 2018 13:35
Я в госпитале
Нужны деньги 32 грв на сигарет пожалуйста просто я срочник и зп у нас 400 грв в месяц 5168755425589633
Додано: П'ят 28 вер, 2018 19:00
Re: Нужны срочно деньги помогите!
Додано: П'ят 19 жов, 2018 20:08
Прошу помощи
Люди добрые помогите прошу вас!!! Я попала в долговую яму знаю сама виновата что влезла но у меня не было выхода,я попала в больницу живу одна с двумя детьми в сьемном доме,родственников нету мама где-то в россии живёт связи с ней нет. У меня нету выхода как только просить помощи у людей,я буду рада любой копейке которую мне дадут. Пишу на разные сайты пока результатов нет. Поверьте я нешарлатанка мне действительно нужна помощ,если бе не эти микрозаймы которые отдала уже все до копейки а проценты ростут,звонки поступают днем и ночью с угрозами. Я заранее благодарна всем добрым людям !!!!моя карта 4149497857477436 приват банк Холод Наталья Валерьевна
Додано: Вів 23 жов, 2018 08:29
Re: Нужны срочно деньги помогите!
Holodnatasha, прочтите эту тему.
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