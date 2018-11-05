Нужны срочно деньги помогите!

Додано: Суб 16 чер, 2018 20:58

Доброго времени суток всем читателям!

Меня зовут Артем, мне 29 являюсь инвалидом 2 группы, но оформил 3 так-как она рабочая!

Работаю в Недвижимости более 5 лет, и являюсь довольно таки востребованным экспертом на рынке Новостроя Одессы!

На сегодняшний день так сложилась ситуация что у меня по определенным обстоятельствам сложилась неприятная ситуация для решения которой не хватает смешной суммы в остатке в размере 2000 тыс. долларов на максималтный срок 3 месяца ( 2000 у.е. - это сумма которая приравнивается к 2 средним сделкам)

Но к сожалению пока по срокам не успеваю Я, и не вижу что превратить в деньги!!!



Рассмотрю все возможные предложения, так-как повторюсь ситуация для меня очень тяжелая, и решение её собственными силами очень важно на данном жизненном этапе!!!



На сегодняшний день постоянно трудоустроен неофициально (но это вопрос времени) так-как сегодня уже собираю свою команду, и обучаю её подготавливая к открытию филиала от агенства недвижимости которое будет специализироваться на первичном рынке недвижимости в солнечной Одессе под моим руководством!



Пишите здесь предложения, или же в Телеграм

+38(066)15-86-809

Просматривать ответы буду каждый час, оставляйте свои контакты Я свяжусь с вами!



Меня интересует законный займ заверенный ноториально согласно всех правил и законов!



Заранее благодарю за обратную связь небезразличных людей (кредиторов) которые смогут помочь мне справиться с данной бедой, и Я смогу полноценно уделить время подготовке команды профессиональных экспертов нового поколения на рынке недвижимости в Одессе для начала, а со временем и возможно и в Украине!