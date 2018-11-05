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Нужны срочно деньги помогите!

Нужны срочно деньги помогите!
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 14:32

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З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:29

Добрий ден! Я Сергій, звертаюся до вас по допомогу. Ми з дружиною переселенці. В грудні 2015 року виїхали з Зони АТО( с. Дякове, Антрацитівський р-н, Луганська обл.) до Харкова. Місяць мешкали у знайомих, потім знайшли житло (1/2 приватного будинку-найдешевше що можна знайти в харкові -1200+світло та газ). З часом підписав контракт у ЗСУ де продовжую служити на данний час.
За час мого безробіття залізли у мікро займи, зараз дійшло до того, що і зарплата нормальна, але ніяк не можемо вилізти з боргової ями. 2 місяці тому народився синочок - Святослав. У звязку з % що набігають бистріше ніж зарплата не можемо звести кінці з кінцями. Я вірю в те що світ не без добрих людей, з світу по ниточці тай щось вийде, допоможіть хто що зможе, дайте мені і моїй родині шанс на нормальне життя
номер карти 5375 4141 0340 3308

 
SergeyI
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:33

Re: Нужны срочно деньги помогите!

  SergeyI написав:номер карти 5375 4141 0340 3308
В обиход пошли платежные карты monobank.
MASolomko
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  #<1 ... 891011
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