Нужны срочно деньги помогите!

Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:29
Добрий ден! Я Сергій, звертаюся до вас по допомогу. Ми з дружиною переселенці. В грудні 2015 року виїхали з Зони АТО( с. Дякове, Антрацитівський р-н, Луганська обл.) до Харкова. Місяць мешкали у знайомих, потім знайшли житло (1/2 приватного будинку-найдешевше що можна знайти в харкові -1200+світло та газ). З часом підписав контракт у ЗСУ де продовжую служити на данний час.
За час мого безробіття залізли у мікро займи, зараз дійшло до того, що і зарплата нормальна, але ніяк не можемо вилізти з боргової ями. 2 місяці тому народився синочок - Святослав. У звязку з % що набігають бистріше ніж зарплата не можемо звести кінці з кінцями. Я вірю в те що світ не без добрих людей, з світу по ниточці тай щось вийде, допоможіть хто що зможе, дайте мені і моїй родині шанс на нормальне життя
номер карти 5375 4141 0340 3308