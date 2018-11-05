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Нужны срочно деньги помогите!
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Вів 19 лют, 2019 14:32
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З пов.Ірина
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Ірина_
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:29
Добрий ден! Я Сергій, звертаюся до вас по допомогу. Ми з дружиною переселенці. В грудні 2015 року виїхали з Зони АТО( с. Дякове, Антрацитівський р-н, Луганська обл.) до Харкова. Місяць мешкали у знайомих, потім знайшли житло (1/2 приватного будинку-найдешевше що можна знайти в харкові -1200+світло та газ). З часом підписав контракт у ЗСУ де продовжую служити на данний час.
За час мого безробіття залізли у мікро займи, зараз дійшло до того, що і зарплата нормальна, але ніяк не можемо вилізти з боргової ями. 2 місяці тому народився синочок - Святослав. У звязку з % що набігають бистріше ніж зарплата не можемо звести кінці з кінцями. Я вірю в те що світ не без добрих людей, з світу по ниточці тай щось вийде, допоможіть хто що зможе, дайте мені і моїй родині шанс на нормальне життя
номер карти 5375 4141 0340 3308
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SergeyI
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:33
SergeyI написав:
номер карти 5375 4141 0340 3308
В обиход пошли платежные карты monobank.
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MASolomko
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Додано: Сер 03 кві, 2019 08:52
Здравствуйте. Очень срочно нужна ваша финансовая помощь. Я ничего придумывать не буду, что у кого-то проблемы со здоровьем, нет денег на еду и т.п. безвыходная ситуация в жизни. Не знаю даже что делать. Месяц уже как потерян. Кто чем может, помогите. Я обещаю вам, в дальнейшем я буду вам возвращать все. WebMoney кошелек: R384825655977, U946662763822
Карта Приват Банка 4249 6293 0033 1063. Пожалуйста.
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gibelchuk
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Додано: Вів 09 кві, 2019 14:07
Влезла в плохую историю взяла пару микрокредитов, виплатить нечем на даний момент, помогите плиз кто чем сможет . номер карти 5168757337479929! спасибо
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Danka2332
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Додано: Чет 02 тра, 2019 18:07
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Ви зможете підібрати для себе кредит в залежності від суми і потреб, а саме:Кредит готівкоюКредит до зарплатиКредит онлайн на карткуКредитні картки України
З пов. Ірина
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Ірина_
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Додано: Чет 02 тра, 2019 18:12
Danka2332 написав:
Влезла в плохую историю взяла пару микрокредитов, виплатить нечем на даний момент, помогите плиз кто чем сможет . номер карти 5168757337479929! спасибо
перечислил Натахе 10 тысяч.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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