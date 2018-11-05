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Нужны срочно деньги помогите!

Нужны срочно деньги помогите!
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Вів 19 лют, 2019 14:32

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З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:29

Добрий ден! Я Сергій, звертаюся до вас по допомогу. Ми з дружиною переселенці. В грудні 2015 року виїхали з Зони АТО( с. Дякове, Антрацитівський р-н, Луганська обл.) до Харкова. Місяць мешкали у знайомих, потім знайшли житло (1/2 приватного будинку-найдешевше що можна знайти в харкові -1200+світло та газ). З часом підписав контракт у ЗСУ де продовжую служити на данний час.
За час мого безробіття залізли у мікро займи, зараз дійшло до того, що і зарплата нормальна, але ніяк не можемо вилізти з боргової ями. 2 місяці тому народився синочок - Святослав. У звязку з % що набігають бистріше ніж зарплата не можемо звести кінці з кінцями. Я вірю в те що світ не без добрих людей, з світу по ниточці тай щось вийде, допоможіть хто що зможе, дайте мені і моїй родині шанс на нормальне життя
номер карти 5375 4141 0340 3308

 
SergeyI
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:33

Re: Нужны срочно деньги помогите!

  SergeyI написав:номер карти 5375 4141 0340 3308
В обиход пошли платежные карты monobank.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 08:52

Помогите

Здравствуйте. Очень срочно нужна ваша финансовая помощь. Я ничего придумывать не буду, что у кого-то проблемы со здоровьем, нет денег на еду и т.п. безвыходная ситуация в жизни. Не знаю даже что делать. Месяц уже как потерян. Кто чем может, помогите. Я обещаю вам, в дальнейшем я буду вам возвращать все. WebMoney кошелек: R384825655977, U946662763822
Карта Приват Банка 4249 6293 0033 1063. Пожалуйста.
gibelchuk
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2019 14:07

Допоможіть будь ласка!

Влезла в плохую историю взяла пару микрокредитов, виплатить нечем на даний момент, помогите плиз кто чем сможет . номер карти 5168757337479929! спасибо
Danka2332
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 18:07

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З пов. Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 18:12

  Danka2332 написав:Влезла в плохую историю взяла пару микрокредитов, виплатить нечем на даний момент, помогите плиз кто чем сможет . номер карти 5168757337479929! спасибо

перечислил Натахе 10 тысяч.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 17:40

Мизантрóп
Помогите мне пожалуйста...... больше нет сил гасить микрозаймы, их проценты!!! не успеваю зарабатывать деньги..... еще и ребенок 4 лет на моей шее :cry: ..... муж бросил, осталась одна и кредита с процентами на 80 000 грн..... скоро и есть не за что будет(((( в банках отказывают в перекредитовании, уже не знаю что делать.
помогите мне. Я все верну только частями.
5169 1573 1127 9107

Помогите кто сколько может, всем буду благодарна и частями верну.
bru4ko25
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 00:37

Кто поможет выкупить недвижимость на голландском аукционе?

Кто поможет финансово выкупить недвижимость на голландском аукционе?На разумных условиях!
3456582
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 12:51

Шановні учасники гілки!
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З пов.Ірина
Ірина_
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