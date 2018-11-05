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Нужны срочно деньги помогите!
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Сер 07 сер, 2019 15:42
Доброго дня прошу Вашої допомоги на даний момент я винний мікро кредитам майже 100 000 грн, банки відмовляються мені надати один кредит щоб я закрив всі інші, мені 21 працюю офіційно вже більше 3-х років та заробляю мінімум 15 000грн в місяць , можливо тут є люди які зможуть мені дати гроші під розписку, будь ласка поможіть. Ось мої контакти:Vitalii.shuta@yahoo.com
0960945184
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vitalik51512
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Додано: Нед 08 вер, 2019 20:14
Так случилось что пришлось близкому на лечение брать кучу микрозаймов, ищу человека , который способен занять мне 50 тысяч гривен на 3- 4 года под расписку. Умоляю вас не к кому больше обратиться. Мои данные : valen2512@ukr.net
0930478812
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keepa
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Додано: Суб 11 січ, 2020 20:15
keepa
Доброго дня!
підскажіть, вам хтось допоміг із займом, просто в такій самій ситуації сидимо...
дякую за відповідь
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volodja
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Додано: Вів 14 січ, 2020 21:23
Доброго вечора. Терміново потрібно 200тис грн під розумний відсоток на 4 роки. Під нотаріальну розписку. afanasva.maryana20@gmail
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afanasva_maryana20
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Додано: Вів 04 лют, 2020 13:11
Помогите пожалуйста очень срочно.нужны 2 000гривен.5168 7427 0374 6275.помощи брать неоткуда а очень нужно.
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uliarubak98
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Додано: Вів 04 лют, 2020 21:26
Даем деньги под залог недвижимости.
0689800522 Юлия
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ylia_finans
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Додано: Сер 26 лют, 2020 21:10
Видаємо позики від заставу нерухомості 067 440 18 09 Максим
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