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Нужны срочно деньги помогите!

Нужны срочно деньги помогите!
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 15:42

Візьму гроші під розписку

Доброго дня прошу Вашої допомоги на даний момент я винний мікро кредитам майже 100 000 грн, банки відмовляються мені надати один кредит щоб я закрив всі інші, мені 21 працюю офіційно вже більше 3-х років та заробляю мінімум 15 000грн в місяць , можливо тут є люди які зможуть мені дати гроші під розписку, будь ласка поможіть. Ось мої контакти:
Vitalii.shuta@yahoo.com
0960945184
vitalik51512
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 20:14

Молю о помощи

Так случилось что пришлось близкому на лечение брать кучу микрозаймов, ищу человека , который способен занять мне 50 тысяч гривен на 3- 4 года под расписку. Умоляю вас не к кому больше обратиться. Мои данные : valen2512@ukr.net 0930478812
keepa
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:15

keepa
Доброго дня!
підскажіть, вам хтось допоміг із займом, просто в такій самій ситуації сидимо...
дякую за відповідь
volodja
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 21:23

Терміново

Доброго вечора. Терміново потрібно 200тис грн під розумний відсоток на 4 роки. Під нотаріальну розписку. afanasva.maryana20@gmail
afanasva_maryana20
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 13:11

Помогите пожалуйста очень срочно.нужны 2 000гривен.5168 7427 0374 6275.помощи брать неоткуда а очень нужно.
uliarubak98
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 21:26

Даем деньги под залог недвижимости.
0689800522 Юлия
ylia_finans
 
Повідомлень: 73
З нами з: 25.06.16
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 21:10

Видаємо позики від заставу нерухомості 067 440 18 09 Максим
maxim_boiko
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