RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк 3/4

Банк 3/4
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк 3/4 3.2 5 20
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
7
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2017 15:17

Re: Банк 3/4

Посмотрите их сайт. Там новый функционал. Что скажете?
hershlia
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 19.08.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2017 15:51

hershlia

В каком месте? :shock:
myseopochta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 238
З нами з: 28.09.15
Подякував: 28 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2017 16:21

Ну справа, чуть внизу : "переказ з картки на картку", "миттєві платежі без реєєстрації" - мигает так красиво! :lol:
hershlia
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 19.08.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2017 16:42

  hershlia написав:Ну справа, чуть внизу : "переказ з картки на картку", "миттєві платежі без реєєстрації" - мигает так красиво! :lol:

Ну так а чо не сделали этот перевод на свою карту бесплатным? Ну хотя бы под акцию на полгодика :wink:
А миттева пополняшка мабилы за 2% от суммы эт зачем? Када на сайте, например, КС это бесплатно делается :mrgreen:

ПС. А 3/4 это резьба... левая? :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33401
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2642 раз.
Подякували: 3946 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2017 22:37

Re: Банк 3/4

  clientage написав:ПС. А 3/4 это резьба... левая?


это диаметр труб отопления у Лагуна в доме.
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8927
З нами з: 16.11.11
Подякував: 663 раз.
Подякували: 1313 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 лис, 2017 06:51

За все операции нужно платить даже за чек. У нас на работе люди даже на экран боятся вывести остаток по карте говорят мол и за это снимает деньги (нужно проверить, не проверяла) В данный момент ищу методы и способы выводить зарплату без комиссий. Может кто может подсказать? Я в шоке что наша фирма выбрала для зарплаты такой банк с которого без комиссий нельзя вывести зарплату! Народ помогите! Как без комиссий можно вывести деньги?
siliconkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 10.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 лис, 2017 09:43

  siliconkiev написав:Я в шоке что наша фирма выбрала для зарплаты такой банк с которого без комиссий нельзя вывести зарплату! Народ помогите! Как без комиссий можно вывести деньги?

А что за фирма? Лагун владелец?
sola
 
Повідомлень: 4181
З нами з: 02.03.09
Подякував: 491 раз.
Подякували: 505 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2017 18:38

Re: Банк 3/4

Лучше умолчу. Не малый склад под Киевом.
siliconkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 10.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 21:33

  siliconkiev написав:За все операции нужно платить даже за чек.
странно... деньги положить через кассу - бесплатно, сэп - бесплатно... у меня равда не карта, а счет...
ignorabimus
 
Повідомлень: 759
З нами з: 11.09.13
Подякував: 64 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:22

  ignorabimus написав:
  siliconkiev написав:За все операции нужно платить даже за чек.
странно... деньги положить через кассу - бесплатно, сэп - бесплатно... у меня равда не карта, а счет...

теперь как :?:

https://bank34.ua/upload//NewFolder/%D0 ... 0%2010.pdf

"ПАРТНЕР"* по валюте например :?:
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12495
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 722 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 78910
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, klug, kostya77, vitaliy1111 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
АЛЬПАРІ БАНК 1, 2
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 16:11
16 10156
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 січ, 2021 15:17
sens
Идея Банк 1 ... 1903, 1904, 1905
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
19047 2687073
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 січ, 2021 15:17
Амвросий
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4532, 4533, 4534
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
45333 5561603
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 січ, 2021 11:08
ingtrans

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (21660)
08.01.2021 15:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.