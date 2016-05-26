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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 лют, 2017 15:17
Re: Банк 3/4
Посмотрите их сайт. Там новый функционал. Что скажете?
Додано: Вів 07 лют, 2017 16:21
Ну справа, чуть внизу : "переказ з картки на картку", "миттєві платежі без реєєстрації" - мигает так красиво!
Додано: Вів 07 лют, 2017 16:42
Ну так а чо не сделали этот перевод на свою карту бесплатным? Ну хотя бы под акцию на полгодика
А миттева пополняшка мабилы за 2% от суммы эт зачем? Када на сайте, например, КС это бесплатно делается
ПС. А 3/4 это резьба... левая?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 07 лют, 2017 22:37
Re: Банк 3/4
Додано: П'ят 10 лис, 2017 06:51
За все операции нужно платить даже за чек. У нас на работе люди даже на экран боятся вывести остаток по карте говорят мол и за это снимает деньги (нужно проверить, не проверяла) В данный момент ищу методы и способы выводить зарплату без комиссий. Может кто может подсказать? Я в шоке что наша фирма выбрала для зарплаты такой банк с которого без комиссий нельзя вывести зарплату! Народ помогите! Как без комиссий можно вывести деньги?
Додано: П'ят 10 лис, 2017 09:43
Додано: Нед 19 лис, 2017 18:38
Re: Банк 3/4
Лучше умолчу. Не малый склад под Киевом.
Додано: Вів 30 жов, 2018 21:33
Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:22
теперь как
"ПАРТНЕР"* по валюте например
никому не верю
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