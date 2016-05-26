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Банк 3/4
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 жов, 2021 18:12
Отменили взятие 55 грн за открытие текущего счета к депозиту. Дают 3% в $ на год.
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demichh
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