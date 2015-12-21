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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 жов, 2021 18:12
Отменили взятие 55 грн за открытие текущего счета к депозиту. Дают 3% в $ на год.
Додано: Вів 05 жов, 2021 18:33
Додано: Вів 05 жов, 2021 18:43
Amethyst
2 тыщи валюты и 10 тыщь грн (от этой суммы и пополнять).
Дверь закрыта, по переговорке нужно с охранником договориться
Додано: Вів 05 жов, 2021 19:46
Re: Банк 3/4
Опа, он ещё жив оказывается ))) я думал он уже давно всё
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