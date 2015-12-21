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Банк 3/4

Банк 3/4
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк 3/4 3.2 5 20
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
7
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 18:12

Отменили взятие 55 грн за открытие текущего счета к депозиту. Дают 3% в $ на год.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 18:33

  demichh написав:Отменили взятие 55 грн за открытие текущего счета к депозиту. Дают 3% в $ на год.

а какая мин сумма на размещение?
и в шлёпках и шортах уже пускают в отд-е?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 18:43

Amethyst

2 тыщи валюты и 10 тыщь грн (от этой суммы и пополнять).
https://bank34.ua/privatni-osobi/depoziti/
Дверь закрыта, по переговорке нужно с охранником договориться :)
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 19:46

Re: Банк 3/4

Опа, он ещё жив оказывается ))) я думал он уже давно всё
посетитель
 
Повідомлень: 373
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  #<1 ... 891011
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novichok

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