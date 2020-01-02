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Обслуговування в українських
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Банк 3/4

Банк 3/4
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк 3/4 3.2 5 20
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
7
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 18:12

Отменили взятие 55 грн за открытие текущего счета к депозиту. Дают 3% в $ на год.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 18:33

  demichh написав:Отменили взятие 55 грн за открытие текущего счета к депозиту. Дают 3% в $ на год.

а какая мин сумма на размещение?
и в шлёпках и шортах уже пускают в отд-е?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 18:43

Amethyst

2 тыщи валюты и 10 тыщь грн (от этой суммы и пополнять).
https://bank34.ua/privatni-osobi/depoziti/
Дверь закрыта, по переговорке нужно с охранником договориться :)
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 19:46

Re: Банк 3/4

Опа, он ещё жив оказывается ))) я думал он уже давно всё
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 10:35

  demichh написав:Отменили взятие 55 грн за открытие текущего счета к депозиту. Дают 3% в $ на год.

А на карту ніззя...усе платно?
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 10:59

Якісь драконівські тарифи
https://bank34.ua/upload//%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%20(%D0%B7%2009%2008%202021%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83)_%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%99.pdf
А шо є хто заніс сюди?
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