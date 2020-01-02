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Банк 3/4
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 жов, 2021 18:12
Отменили взятие 55 грн за открытие текущего счета к депозиту. Дают 3% в $ на год.
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demichh
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Додано: Вів 05 жов, 2021 18:33
demichh написав:
Отменили взятие 55 грн за открытие текущего счета к депозиту. Дают 3% в $ на год.
а какая мин сумма на размещение?
и в шлёпках и шортах уже пускают в отд-е?
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Додано: Вів 05 жов, 2021 18:43
2 тыщи валюты и 10 тыщь грн (от этой суммы и пополнять).https://bank34.ua/privatni-osobi/depoziti/
Дверь закрыта, по переговорке нужно с охранником договориться
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demichh
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Додано: Вів 05 жов, 2021 19:46
Опа, он ещё жив оказывается ))) я думал он уже давно всё
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Додано: Чет 07 жов, 2021 10:35
demichh написав:
Отменили взятие 55 грн за открытие текущего счета к депозиту. Дают 3% в $ на год.
А на карту ніззя...усе платно?
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Додано: Чет 07 жов, 2021 10:59
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