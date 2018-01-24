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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 06 січ, 2018 15:53
Саудиты якобы арестовали 11 принцев из-за того, что они не хотели платить за воду и свет. Ну, смешно же! Ясно и дураку, что все дело в начале торговли нефтью с Китаем за юани и золото. Американцы давят.
Додано: Сер 10 січ, 2018 14:58
По-моему, это конец бакса. Оно и неудивительно - рост гос. долга вдвое к ВВП за 10 лет, -50 ярдов торговый баланс, странноватый президент, от которого можно ожидать чего угодно... Удивительно другое, как до сих пор он сохранял свой статус.
Додано: Сер 17 січ, 2018 10:40
досить суперечливі сигнали на продаж - та на продовження висхідної тенденції :
вище - суцільна смуга спротиву, подолання якої навряд чи пройде легко та безвідкатно, тож пошук шортів у розрахунку назбереження діапазону поки що залишається актуальним
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Додано: Чет 18 січ, 2018 09:52
нічим не зможу вам допомогти, бо не займаюсь фіз металом, вибачайте
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 12:02
S&P 500 Weekly Update: New Year, Same Story... Across The Board Highs In All Major Indices
наведена стаття послідовно та аргументовано переконує мене у цілком позитивних економічних перспективах та збереженні широкого бичого ралі фондових ринків по усьому Світові
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 21:47
После более чем 4-кратного роста за последние 8 с лишним лет? Достаточно посмотреть просто на график сипухи за последние лет 10, чтоб понять, что это пузырь, а не на вводящий в заблуждение ваш первый график. А не перебор уже? Отношение капитализации американских компаний к ВВП на историческом пике. Заказная статья может быть о чем угодно, но рост дефицита американского бюджета, который будет продолжаться в ближайшие годы в т.ч. и из-за реформы Трампа, и рекордно растущий гос. долг могут в любой момент выступить в роли слона в посудной лавке и рост количества грумеров в Калифорнии и массово записывающиеся на пилинг жительницы Нью-Йорка тут уже никак не спасут ситуацию - напечатанные триллионы выйдут из виртуального мира и начнется гиперок на реальные товары. Опасаться сейчас, когда рынок и логика перестали работать, а движения котировок определяет выкуп с печатных станков, стоит именно этого! И совсем не падения количества съеденных хотдогов в Макдональдсе и даже не открытых позиций голдманов и морганов, так как они играют не на свои и рискуют не своими, а рискуют большей частью деньгами с печатного станка и меньшей - деньгами своих вкладчиков! А цель этих писак - не предупредить вас о чем-то, а ввести в заблуждение по чьему-то заказу, так что чем больше подобных статей, тем больше вероятности, что искусственно раздутый печатными станками пузырь фонды и особенно американской в ближайшее время лопнет! Тем более когда начинают расти доходности трежерей и ФРС становится не до фонды. Китайцы в прошлом месяце опять начали сливать трежеря. А на той неделе они уже официально рекомендовали уменьшать их покупки. И бакс падает, несмотря на все попытки накрутить его повышениями ставок и обещаниями сокращать баланс ФРС. Вот на что надо сейчас обратить внимание, помня, что в мире есть не только США и растет роль Китая, не? Вобщем, надо видеть слона.
Додано: Сер 24 січ, 2018 19:38
$1.355,50
момент істини для Зеленого Змія наближається
важко зберігати тверезу голову дотримуючись непопулярного погляду на близький розворот та подальше зміцнення долара США всупереч консенсус-прогнозу більшості
раціональне мислення - проти ірраціонального
якщо до 31/01 бакс не "посміхнеться" за підтримки Федрезерву на % ставках, прийдеться й мені відмовитися від планів пошуку його купівлі
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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