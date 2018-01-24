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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 212213214215
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 15:53

Саудиты якобы арестовали 11 принцев из-за того, что они не хотели платить за воду и свет. Ну, смешно же! Ясно и дураку, что все дело в начале торговли нефтью с Китаем за юани и золото. Американцы давят.
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:58

Chinese officials said to recommend slowing or halting purchases of US Treasuries

https://www.bloomberg.com/news/articles ... attractive
По-моему, это конец бакса. Оно и неудивительно - рост гос. долга вдвое к ВВП за 10 лет, -50 ярдов торговый баланс, странноватый президент, от которого можно ожидать чего угодно... Удивительно другое, как до сих пор он сохранял свой статус.
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 10:40

  ЛОБ Додано: Сер 03 січ, 2018 12:20 написав:поточна ціна $1.314,50 - нічний хай $1.321

увага зосереджується на локальному максимумі $1.357 (вересень 2017) та пост-Брекзіт екстремумі біля $1.375 (липень 2016)

робочий сценарій - тактичний продаж на рості ринкових % ставок

досить суперечливі сигнали на продаж - та на продовження висхідної тенденції :

https://i.imgur.com/Jg3tRBE.png
https://i.imgur.com/lexeA3a.png

вище - суцільна смуга спротиву, подолання якої навряд чи пройде легко та безвідкатно, тож пошук шортів у розрахунку назбереження діапазону поки що залишається актуальним
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 22:07

ЛОБ
Підкажіть, будь-ласка, які банки, купують золоті злитки?
Ihor Pavlovycz
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 09:52

нічим не зможу вам допомогти, бо не займаюсь фіз металом, вибачайте
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 12:02

S&P 500 Weekly Update: New Year, Same Story... Across The Board Highs In All Major Indices
https://i.imgur.com/JJGnzBv.jpg
https://i.imgur.com/40CZFMf.jpg
Тhe transition from a liquidity driven market to an earnings supported market continues. This is indeed a secular bull market.

https://seekingalpha.com/article/413740 ... ices?ifp=0

наведена стаття послідовно та аргументовано переконує мене у цілком позитивних економічних перспективах та збереженні широкого бичого ралі фондових ринків по усьому Світові
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 21:47

  ЛОБ написав:наведена стаття послідовно та аргументовано переконує мене у цілком позитивних економічних перспективах та збереженні широкого бичого ралі фондових ринків по усьому Світові

После более чем 4-кратного роста за последние 8 с лишним лет? Достаточно посмотреть просто на график сипухи за последние лет 10, чтоб понять, что это пузырь, а не на вводящий в заблуждение ваш первый график. А не перебор уже? Отношение капитализации американских компаний к ВВП на историческом пике. Заказная статья может быть о чем угодно, но рост дефицита американского бюджета, который будет продолжаться в ближайшие годы в т.ч. и из-за реформы Трампа, и рекордно растущий гос. долг могут в любой момент выступить в роли слона в посудной лавке и рост количества грумеров в Калифорнии и массово записывающиеся на пилинг жительницы Нью-Йорка тут уже никак не спасут ситуацию - напечатанные триллионы выйдут из виртуального мира и начнется гиперок на реальные товары. Опасаться сейчас, когда рынок и логика перестали работать, а движения котировок определяет выкуп с печатных станков, стоит именно этого! И совсем не падения количества съеденных хотдогов в Макдональдсе и даже не открытых позиций голдманов и морганов, так как они играют не на свои и рискуют не своими, а рискуют большей частью деньгами с печатного станка и меньшей - деньгами своих вкладчиков! А цель этих писак - не предупредить вас о чем-то, а ввести в заблуждение по чьему-то заказу, так что чем больше подобных статей, тем больше вероятности, что искусственно раздутый печатными станками пузырь фонды и особенно американской в ближайшее время лопнет! Тем более когда начинают расти доходности трежерей и ФРС становится не до фонды. Китайцы в прошлом месяце опять начали сливать трежеря. А на той неделе они уже официально рекомендовали уменьшать их покупки. И бакс падает, несмотря на все попытки накрутить его повышениями ставок и обещаниями сокращать баланс ФРС. Вот на что надо сейчас обратить внимание, помня, что в мире есть не только США и растет роль Китая, не? Вобщем, надо видеть слона.
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 19:38

$1.355,50

момент істини для Зеленого Змія наближається

важко зберігати тверезу голову дотримуючись непопулярного погляду на близький розворот та подальше зміцнення долара США всупереч консенсус-прогнозу більшості

раціональне мислення - проти ірраціонального

якщо до 31/01 бакс не "посміхнеться" за підтримки Федрезерву на % ставках, прийдеться й мені відмовитися від планів пошуку його купівлі
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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