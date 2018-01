Форуми / Валюта / Валютний ринок / Золото XAU/USD Золото XAU/USD + Додати

Додано: Суб 06 січ, 2018 15:53 Саудиты якобы арестовали 11 принцев из-за того, что они не хотели платить за воду и свет. Ну, смешно же! Ясно и дураку, что все дело в начале торговли нефтью с Китаем за юани и золото. Американцы давят.

Додано: Сер 10 січ, 2018 14:58 Chinese officials said to recommend slowing or halting purchases of US Treasuries

https://www.bloomberg.com/news/articles ... attractive

По-моему, это конец бакса. Оно и неудивительно - рост гос. долга вдвое к ВВП за 10 лет, -50 ярдов торговый баланс, странноватый президент, от которого можно ожидать чего угодно... Удивительно другое, как до сих пор он сохранял свой статус.



увага зосереджується на локальному максимумі $1.357 (вересень 2017) та пост-Брекзіт екстремумі біля $1.375 (липень 2016)



робочий сценарій - тактичний продаж на рості ринкових % ставок

досить суперечливі сигнали на продаж - та на продовження висхідної тенденції :



https://i.imgur.com/Jg3tRBE.png

https://i.imgur.com/lexeA3a.png



вище - суцільна смуга спротиву, подолання якої навряд чи пройде легко та безвідкатно, тож пошук шортів у розрахунку назбереження діапазону поки що залишається актуальним

Додано: Сер 17 січ, 2018 22:07

Підкажіть, будь-ласка, які банки, купують золоті злитки?

Додано: Чет 18 січ, 2018 09:52 нічим не зможу вам допомогти, бо не займаюсь фіз металом, вибачайте

Додано: П'ят 19 січ, 2018 12:02 S&P 500 Weekly Update: New Year, Same Story... Across The Board Highs In All Major Indices

https://i.imgur.com/JJGnzBv.jpg

https://i.imgur.com/40CZFMf.jpg

Тhe transition from a liquidity driven market to an earnings supported market continues. This is indeed a secular bull market.

https://seekingalpha.com/article/413740 ... ices?ifp=0



наведена стаття послідовно та аргументовано переконує мене у цілком позитивних економічних перспективах та збереженні широкого бичого ралі фондових ринків по усьому Світові

Додано: П'ят 19 січ, 2018 21:47

После более чем 4-кратного роста за последние 8 с лишним лет? Достаточно посмотреть просто на график сипухи за последние лет 10, чтоб понять, что это пузырь, а не на вводящий в заблуждение ваш первый график. А не перебор уже? Отношение капитализации американских компаний к ВВП на историческом пике. Заказная статья может быть о чем угодно, но рост дефицита американского бюджета, который будет продолжаться в ближайшие годы в т.ч. и из-за реформы Трампа, и рекордно растущий гос. долг могут в любой момент выступить в роли слона в посудной лавке и рост количества грумеров в Калифорнии и массово записывающиеся на пилинг жительницы Нью-Йорка тут уже никак не спасут ситуацию - напечатанные триллионы выйдут из виртуального мира и начнется гиперок на реальные товары. Опасаться сейчас, когда рынок и логика перестали работать, а движения котировок определяет выкуп с печатных станков, стоит именно этого! И совсем не падения количества съеденных хотдогов в Макдональдсе и даже не открытых позиций голдманов и морганов, так как они играют не на свои и рискуют не своими, а рискуют большей частью деньгами с печатного станка и меньшей - деньгами своих вкладчиков! А цель этих писак - не предупредить вас о чем-то, а ввести в заблуждение по чьему-то заказу, так что чем больше подобных статей, тем больше вероятности, что искусственно раздутый печатными станками пузырь фонды и особенно американской в ближайшее время лопнет! Тем более когда начинают расти доходности трежерей и ФРС становится не до фонды. Китайцы в прошлом месяце опять начали сливать трежеря. А на той неделе они уже официально рекомендовали уменьшать их покупки. И бакс падает, несмотря на все попытки накрутить его повышениями ставок и обещаниями сокращать баланс ФРС. Вот на что надо сейчас обратить внимание, помня, что в мире есть не только США и растет роль Китая, не? Вобщем, надо видеть слона.



момент істини для Зеленого Змія наближається



важко зберігати тверезу голову дотримуючись непопулярного погляду на близький розворот та подальше зміцнення долара США всупереч консенсус-прогнозу більшості



раціональне мислення - проти ірраціонального



якщо до 31/01 бакс не "посміхнеться" за підтримки Федрезерву на % ставках, прийдеться й мені відмовитися від планів пошуку його купівлі

