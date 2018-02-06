поміж розмовами аурум відійшов на $1.339
упевнений у економічних перпективах росту Федрезерв вже 31/01 має підтримати корекційний потенціал укріплення бакса проти мажорів та захисних активів
насьогодні мені все більше подобається довгий долар США
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 29 січ, 2018 23:40
поміж розмовами аурум відійшов на $1.339
упевнений у економічних перпективах росту Федрезерв вже 31/01 має підтримати корекційний потенціал укріплення бакса проти мажорів та захисних активів
насьогодні мені все більше подобається довгий долар США
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Додано: Вів 30 січ, 2018 10:20
Что они творят? Фонда падает, бакс не растет, трежеря падают, почему при этом и драг. металлы падают. Где логика? Похоже, все опять ради мнимых линий на графике - хотят нарисовать закрытие месяца ниже прошлого хая - закрытия прошлогоднего августа и сбить куда-то на 1310, для этого вывалили на рынок кучу необеспеченного реальным виртуального золота. Правда, само по себе закрытие прошлогоднего августа уже было пробоем 6-летнего нисходящего канала, но они хотят, чтоб мы видели только то, что им выгодно... Такие откровенные манипуляции, похоже, приведут к раздвоению цены уже в ближайшие дни. Это клоунада!
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Вів 30 січ, 2018 11:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 30 січ, 2018 10:37
доходність інвестицій у різні класи активів :
минулий рік позначився тотальною перевагою акцій до решти активів
не бачу причин для зливу акцій та фондових індексів, хоча товарно-сировинні ринки також мають забезпечити позитивну доходність
золото/срібло як промислові метали сировинного блоку перебуватимуть в тренді, демонструючи скромні посередні результати, а їх резервна функція залишатиметься пригніченою в умовах Risk-ON
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
<< Skype - Lobauskasiv >>
Додано: Сер 31 січ, 2018 23:14
Это все разговоры - сегодня центробанки надули там пузырь, а завтра он лопнет и деньги потекут в другой.
Вот лучше что вы скажете по поводу технической картины золота? Закрылись на 1346, прошлый хай был 1322 - закрытие августа прошлого года. Вы сперва рисовали нисходящий канал аж от 2011-го года, в августе прошлого года он был пробит вверх, потом вы стали рисовать нисходящий канал от 2013-го года, теперь он тоже пробит вверх... Что дальше? Может, нарисуем главный многолетний восходящий канал хотя бы от 2008-го и будем тарить физику?
Додано: Чет 01 лют, 2018 10:59
В первую очередь не появляться на валютной ветке!
US
Додано: Чет 01 лют, 2018 16:18
Опять пытаются топить золото с помощью серебра, которое опять сбивают, несмотря на то, что уже и бакс падает, и фонда валится. Банкстеры, которым грозит шортокрыл, хватаются за последнюю соломинку. Это настоящая клоунада, которая очень плохо кончится. Серебро сейчас дешевле чем год назад, когда евро, например, стоил на 20% меньше к баксу. А серебра физического у банков очень мало - то есть манипулировать они могут только фейковым виртуальным. Когда обман раскроется, серебро взлетит в десятки раз, а биржи будут признаны банкротами!
Додано: П'ят 02 лют, 2018 10:55
єдине, що стримує мене від продажу золота у короток - це розвиток корекції фондових індексів
себто, згадуваний раніше й неодноразово хедж "buy Stocks & buy Gold" працює
та може розвинутися далі у "sell Stocks & buy Gold"
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
<< Skype - Lobauskasiv >>
Додано: П'ят 02 лют, 2018 11:29
Что с технической картиной? Я вижу, что все нисходящие каналы поломаны.
Додано: Вів 06 лют, 2018 20:59
Отрицательный торговый баланс США (-52,1 млрд.) – рекордный с декабря 2008 года!
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