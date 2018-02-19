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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 215216217218 Додано: Пон 12 лют, 2018 16:11 ЛОБ Додано: П'ят 10 лис, 2017 13:46 написав: довгостроковий низхідний тренд по ЗОЛОТУ на тижневих інтервалах :



https://i.imgur.com/ghRDPrw.png



залишається дійсним, а цілі зниження імовірно після реалізації довгоочікуваної корекції фондових індексів також залишаються не змінні - $1.000-$975-$900



одначе, негативну тенденцію може бути зламано за умови оновлення минулорічних пост-Брекзіт максимумів від $1.375 - бажано з закріпленням вище



отже, після нервових занурень акції мають повертатися до росту, а золото й далі торгуватиме свою похідну Risk-OFF функцію



але тактичний сценарій на купівлю рудого було окреслено раніше довгостроковий низхідний тренд по ЗОЛОТУ на тижневих інтервалах :залишається дійсним, а цілі зниження імовірно після реалізації довгоочікуваної корекції фондових індексів також залишаються не змінні -одначе, негативну тенденцію може бути зламано за умови оновлення минулорічних пост-Брекзіт максимумів від- бажано з закріпленням вищеотже, після нервових занурень акції мають повертатися до росту, а золото й далі торгуватиме свою похідну Risk-OFF функціюале тактичний сценарій на купівлю рудого було окреслено раніше Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.

<< Skype - Lobauskasiv >> ЛОБ Повідомлень: 9244 З нами з: 14.12.09 Подякував: 176 раз. Подякували: 914 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 12 лют, 2018 18:07 То есть таки 900? Боюсь предположить, почем тогда будет серебро и нефть... И это при прогнозируемом на этот год взлете дефицита американского бюджета (а на графиках видно, что он напрямую связан с ценой золота), уже рекордном за 9 лет негативном торговом сальдо, взлете гос. долга вдвое за последние 10 лет к ВВП и втрое номинально, начале китайского избавления от трежерей, росте ставок по ним, пике раздутого центробанками фондового пузыря (продолжения роста которого вы ждете после и так 4-кратного роста)? Жаль, что тут не ставят минусы. hxbbgaf Повідомлень: 19619 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1122 раз. Подякували: 1840 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 лют, 2018 19:10 ризикну продати XAU на підвищеній інфляційній статі Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.

<< Skype - Lobauskasiv >> ЛОБ Повідомлень: 9244 З нами з: 14.12.09 Подякував: 176 раз. Подякували: 914 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лют, 2018 21:47 ЛОБ написав: ризикну продати XAU на підвищеній інфляційній статі ризикну продати XAU на підвищеній інфляційній статі

Опять а "у наших, у ворот". Повышенная инфляция на пользу драг. металлам, Карл! Или все думаете, ФРСники боги и обязательно поборют инфляцию и при этом ни капли не навредят экономике, и с гигантским выросшим вдвое к ВВП за 10 лет долгом как-то выкрутятся, и с рекордным за 9 лет отрицательным торговым балансом, и с бюджетным дефицитом, который Трамп в этом году нарастит раза в 2, и со сливающими трежеря китайцами и японцами, и с падением бакса, и пузырь на фондовом рынке продолжат накручивать? Откуда столько оптимизма? Это нереально все одновременно побороть и для борьбы с многим нужен слабеющий бакс!

Тем временем что-то Индустриалбанк и золото поставил на продажу на 10% выше рынка - по 1300 гривен за грамм.

https://tables.finance.ua/ru/metals/cas ... xau/60#2:0

И покупка у них самая высокая... Что-то знают. А еще в пятницу по 1237 продавали...

А серебро у них уже давно покупка на 10, а продажа на 20% выше рынка. Пошел отрыв цены физ. мета от этой заманипулированной виртуальной биржевой цены сперва по серебру, а теперь и по золоту, а Индустриал - фактически, единственный банк, где еще бывает физ. мет? Опять а "у наших, у ворот". Повышенная инфляция на пользу драг. металлам, Карл! Или все думаете, ФРСники боги и обязательно поборют инфляцию и при этом ни капли не навредят экономике, и с гигантским выросшим вдвое к ВВП за 10 лет долгом как-то выкрутятся, и с рекордным за 9 лет отрицательным торговым балансом, и с бюджетным дефицитом, который Трамп в этом году нарастит раза в 2, и со сливающими трежеря китайцами и японцами, и с падением бакса, и пузырь на фондовом рынке продолжат накручивать? Откуда столько оптимизма? Это нереально все одновременно побороть и для борьбы с многим нужен слабеющий бакс!Тем временем что-то Индустриалбанк и золото поставил на продажу на 10% выше рынка - по 1300 гривен за грамм.И покупка у них самая высокая... Что-то знают. А еще в пятницу по 1237 продавали...А серебро у них уже давно покупка на 10, а продажа на 20% выше рынка. Пошел отрыв цены физ. мета от этой заманипулированной виртуальной биржевой цены сперва по серебру, а теперь и по золоту, а Индустриал - фактически, единственный банк, где еще бывает физ. мет? hxbbgaf Повідомлень: 19619 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1122 раз. Подякували: 1840 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 215216217218 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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