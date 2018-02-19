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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 215216217218
Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 16:11

  ЛОБ Додано: П'ят 10 лис, 2017 13:46 написав:довгостроковий низхідний тренд по ЗОЛОТУ на тижневих інтервалах :

https://i.imgur.com/ghRDPrw.png

залишається дійсним, а цілі зниження імовірно після реалізації довгоочікуваної корекції фондових індексів також залишаються не змінні - $1.000-$975-$900

одначе, негативну тенденцію може бути зламано за умови оновлення минулорічних пост-Брекзіт максимумів від $1.375 - бажано з закріпленням вище

отже, після нервових занурень акції мають повертатися до росту, а золото й далі торгуватиме свою похідну Risk-OFF функцію

але тактичний сценарій на купівлю рудого було окреслено раніше
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 18:07

То есть таки 900? Боюсь предположить, почем тогда будет серебро и нефть... И это при прогнозируемом на этот год взлете дефицита американского бюджета (а на графиках видно, что он напрямую связан с ценой золота), уже рекордном за 9 лет негативном торговом сальдо, взлете гос. долга вдвое за последние 10 лет к ВВП и втрое номинально, начале китайского избавления от трежерей, росте ставок по ним, пике раздутого центробанками фондового пузыря (продолжения роста которого вы ждете после и так 4-кратного роста)? Жаль, что тут не ставят минусы.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 19:10

ризикну продати XAU на підвищеній інфляційній статі
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 21:47

  ЛОБ написав:ризикну продати XAU на підвищеній інфляційній статі

Опять а "у наших, у ворот". Повышенная инфляция на пользу драг. металлам, Карл! Или все думаете, ФРСники боги и обязательно поборют инфляцию и при этом ни капли не навредят экономике, и с гигантским выросшим вдвое к ВВП за 10 лет долгом как-то выкрутятся, и с рекордным за 9 лет отрицательным торговым балансом, и с бюджетным дефицитом, который Трамп в этом году нарастит раза в 2, и со сливающими трежеря китайцами и японцами, и с падением бакса, и пузырь на фондовом рынке продолжат накручивать? Откуда столько оптимизма? Это нереально все одновременно побороть и для борьбы с многим нужен слабеющий бакс!
Тем временем что-то Индустриалбанк и золото поставил на продажу на 10% выше рынка - по 1300 гривен за грамм.
https://tables.finance.ua/ru/metals/cas ... xau/60#2:0
И покупка у них самая высокая... Что-то знают. А еще в пятницу по 1237 продавали...
А серебро у них уже давно покупка на 10, а продажа на 20% выше рынка. Пошел отрыв цены физ. мета от этой заманипулированной виртуальной биржевой цены сперва по серебру, а теперь и по золоту, а Индустриал - фактически, единственный банк, где еще бывает физ. мет?
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