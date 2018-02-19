ЛОБ написав:
ризикну продати XAU на підвищеній інфляційній статі
Опять а "у наших, у ворот". Повышенная инфляция на пользу драг. металлам, Карл! Или все думаете, ФРСники боги и обязательно поборют инфляцию и при этом ни капли не навредят экономике, и с гигантским выросшим вдвое к ВВП за 10 лет долгом как-то выкрутятся, и с рекордным за 9 лет отрицательным торговым балансом, и с бюджетным дефицитом, который Трамп в этом году нарастит раза в 2, и со сливающими трежеря китайцами и японцами, и с падением бакса, и пузырь на фондовом рынке продолжат накручивать? Откуда столько оптимизма? Это нереально все одновременно побороть и для борьбы с многим нужен слабеющий бакс!
Тем временем что-то Индустриалбанк и золото поставил на продажу на 10% выше рынка - по 1300 гривен за грамм.https://tables.finance.ua/ru/metals/cas ... xau/60#2:0
И покупка у них самая высокая... Что-то знают. А еще в пятницу по 1237 продавали...
А серебро у них уже давно покупка на 10, а продажа на 20% выше рынка. Пошел отрыв цены физ. мета от этой заманипулированной виртуальной биржевой цены сперва по серебру, а теперь и по золоту, а Индустриал - фактически, единственный банк, где еще бывает физ. мет?