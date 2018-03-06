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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 216217218219 Додано: Чет 01 бер, 2018 18:57 ЛОБ Додано: Пон 26 лют, 2018 15:10 написав: знову шорт : https://i.imgur.com/In8HtUW.png знову шорт :

сходили за сценарієм. мінімум дня $1.302,65

шорти закрито. відтепер поза ринком сходили за сценарієм. мінімум дняшорти закрито. відтепер поза ринком Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії. ЛОБ Повідомлень: 9270 З нами з: 14.12.09 Подякував: 177 раз. Подякували: 914 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 бер, 2018 14:36 войовничі заяви путіна та (хоч стосуються війн торгівельних) трампа деякий час стримуватимуть розпродаж Золота на очікуваннях підвищення ставок



але пізніше повернемося до цієї середньострокової ідеї Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії. ЛОБ Повідомлень: 9270 З нами з: 14.12.09 Подякував: 177 раз. Подякували: 914 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 бер, 2018 12:59 з настанням весни вирішив навести лад у своїх прогнозах та коментарях щодо очікуваної динаміки захисних активів та золота закрема



отже, як на мене



1) ЗОЛОТО перебуває у середньостроковому багаторічному низхідному тренді з цілями зниження аж до $1.000-$965 за унцію. Цей тренд з легкістю може продовжитися ще 2-3 роки.



2) Неспромжність гравців у довжину подолати реакційно-нервовий пост-Брекзіт максимум на $1.375 перекреслює короткострокову позитивну динаміку.



Та, навпаки, його подолання призведе до закріплення технічого розвороту нагору та подальшого переходу у вищий торговий діапазон орієнтовно в межах $1.200-$1.800.



3) Здоровий економічний фундамент світової економіки та ріст номінальних % ставок має переважити загострення геополітичних проблем, що досить чітко локалізовані.



4) Справжній напрямок цінової динаміки золота визначатиметься розвитком інфляційних процесів після згортання трильйонних програм економічного стимулювання та здатністю центробанків G4 вчасно відреагувати та приборкати їх.



5) Наявний майже не використаний арсенал монетарної політики на самому початку нормалізації ринкових % ставок за умови вчасного свідомого застосування має з забезпечити плавний вихід з акомодації без провокування вторинних інфляційних наслідків.



ВИСНОВОК.

Ризики росту/зниження збалансовані. Приорітет варто визначити за тактикою продажу з можливих повторних спроб оновлення локальних максимумів ($1.335-$1.370).



Прийнятні цінові рівні на купівлю розташовані значно нижче - на підході до $1.200. Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії. ЛОБ Повідомлень: 9270 З нами з: 14.12.09 Подякував: 177 раз. Подякували: 914 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 бер, 2018 22:28 ЛОБ написав: войовничі заяви путіна та (хоч стосуються війн торгівельних) трампа деякий час стримуватимуть розпродаж Золота на очікуваннях підвищення ставок



але пізніше повернемося до цієї середньострокової ідеї войовничі заяви путіна та (хоч стосуються війн торгівельних) трампа деякий час стримуватимуть розпродаж Золота на очікуваннях підвищення ставокале пізніше повернемося до цієї середньострокової ідеї

Я не думаю, что заявления путина о ядерных ракетах кто-то воспринимал всерьез - рынки в это время не двигались, а на заявлениях трампа о торговой войне золото, наоборот, первоначально падало из-за накручивания бакса (хотя к иене он давно валится и "привязка" золота к иене вдруг куда-то делась, так что без манипуляций, похоже, тоже не обошлось). Наоборот, золото сегодня подросло после разговоров об отказе Северной Кореи от ЯО, так что не все так однозначно. Ищите более приземленные причины. Я не думаю, что заявления путина о ядерных ракетах кто-то воспринимал всерьез - рынки в это время не двигались, а на заявлениях трампа о торговой войне золото, наоборот, первоначально падало из-за накручивания бакса (хотя к иене он давно валится и "привязка" золота к иене вдруг куда-то делась, так что без манипуляций, похоже, тоже не обошлось). Наоборот, золото сегодня подросло после разговоров об отказе Северной Кореи от ЯО, так что не все так однозначно. Ищите более приземленные причины. hxbbgaf Повідомлень: 19626 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1122 раз. Подякували: 1841 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 бер, 2018 23:05 ЛОБ написав: з настанням весни вирішив навести лад у своїх прогнозах та коментарях щодо очікуваної динаміки захисних активів та золота закрема



отже, як на мене



1) ЗОЛОТО перебуває у середньостроковому багаторічному низхідному тренді з цілями зниження аж до $1.000-$965 за унцію. Цей тренд з легкістю може продовжитися ще 2-3 роки.



2) Неспромжність гравців у довжину подолати реакційно-нервовий пост-Брекзіт максимум на $1.375 перекреслює короткострокову позитивну динаміку.



Та, навпаки, його подолання призведе до закріплення технічого розвороту нагору та подальшого переходу у вищий торговий діапазон орієнтовно в межах $1.200-$1.800.



3) Здоровий економічний фундамент світової економіки та ріст номінальних % ставок має переважити загострення геополітичних проблем, що досить чітко локалізовані.



4) Справжній напрямок цінової динаміки золота визначатиметься розвитком інфляційних процесів після згортання трильйонних програм економічного стимулювання та здатністю центробанків G4 вчасно відреагувати та приборкати їх.



5) Наявний майже не використаний арсенал монетарної політики на самому початку нормалізації ринкових % ставок за умови вчасного свідомого застосування має з забезпечити плавний вихід з акомодації без провокування вторинних інфляційних наслідків.



ВИСНОВОК.

Ризики росту/зниження збалансовані. Приорітет варто визначити за тактикою продажу з можливих повторних спроб оновлення локальних максимумів ($1.335-$1.370).



Прийнятні цінові рівні на купівлю розташовані значно нижче - на підході до $1.200. з настанням весни вирішив навести лад у своїх прогнозах та коментарях щодо очікуваної динаміки захисних активів та золота закремаотже, як на мене1) ЗОЛОТО перебуває у середньостроковому багаторічному низхідному тренді з цілями зниження аж до $1.000-$965 за унцію. Цей тренд з легкістю може продовжитися ще 2-3 роки.2) Неспромжність гравців у довжину подолати реакційно-нервовий пост-Брекзіт максимум на $1.375 перекреслює короткострокову позитивну динаміку.Та, навпаки, його подолання призведе до закріплення технічого розвороту нагору та подальшого переходу у вищий торговий діапазон орієнтовно в межах $1.200-$1.800.3) Здоровий економічний фундамент світової економіки та ріст номінальних % ставок має переважити загострення геополітичних проблем, що досить чітко локалізовані.4) Справжній напрямок цінової динаміки золота визначатиметься розвитком інфляційних процесів після згортання трильйонних програм економічного стимулювання та здатністю центробанків G4 вчасно відреагувати та приборкати їх.5) Наявний майже не використаний арсенал монетарної політики на самому початку нормалізації ринкових % ставок за умови вчасного свідомого застосування має з забезпечити плавний вихід з акомодації без провокування вторинних інфляційних наслідків.ВИСНОВОК.Ризики росту/зниження збалансовані. Приорітет варто визначити за тактикою продажу з можливих повторних спроб оновлення локальних максимумів ($1.335-$1.370).Прийнятні цінові рівні на купівлю розташовані значно нижче - на підході до $1.200.



1. Что за многолетний нисходящий тренд? На 10-летнем графике и больше четко виден восходящий тренд. Вы раньше рисовали 6-летний нисходящий тренд с началом от максимума 2011-го года, но тот нисходящий канал был пробит вверх еще в августе прошлого года, потом рисовали 4 летний, но он тоже был пробит в январе этого года, сейчас он уже 5-летний и вы опять изобразили этот канал:

https://imgur.com/LgpFgxI

Но даже по этому графику видно небольшой пробой канала вверх в январе этого года при том дважды, к тому же, там "неполадки" с нижней линией, да и рассматривая такой срок как на этом графике (10 лет) можно и брать во внимание только месячные закрытия, тогда пробой в начале этого года будет еще более четким.

2. Откуда взялась цифра 1375? Ведь если речь о нисходящем канале, верхняя граница уже была гораздо ниже.

То есть если идем выше, то на 1800? Или опять потом появятся все новые и новые уровни? 1200-1800 - это слишком широко, я тоже могу так сказать...

3. Ну, здоровье мировой экономики, а особенно американской, если вы заметили, таки начало шататься. В последнее время довольно быстро росли ставки по трежерям, было снижение фондового рынка (пока только коррекция), обновило 9-летний рекорд негативное торговое сальдо, начало сокращаться деловое кредитование (такими темпами впервые с острой фазы кризиса), падают заказы на товары длительного пользования (м/м -3,7%). Ну, в стремительно растущем долге и планируемом на этот год резком росте бюджетного дефицита рисков, я так понимаю, вы не видите? Тоже считаете, что это к росту бакса? Но ведь даже если предположить, что займут не у печатного станка, а на рынке, эти деньги ведь не стерилизуются, а идут американским бюджетникам!

4. Ну, да, инфляционные процессы еще впереди.

5. А вот тут не соглашусь. У США почти весь арсенал нормализации уже исчерпан. Они уже 4 или 5 раз поднимали ставку и еще обещают поднять 4 раза, а также пообещали увеличивать сокращение баланса ФРС (хотя в конце февраля мы видели неожиданный его рост на 14 ярдов - то, похоже, таки испугались и включили станок для выкупа фонды, а если опять посыпется, здравствуй, КуЕ-4?) и все это уже заложено в цене бакса, сформировав к нему завышенные ожидания. При этом опять все забыли о парадоксе Гибсона и о том, кто сможет дать столько триллионов в долг американскому правительству...

И вывод довольно странный. Если вы считаете, что риски роста и снижения сбалансированы, то почему советуете именно продавать, еще и с такого широкого диапазона "максимумов"? И что я больше всего сомневаюсь дождаться, так это 1200 и подхода к этим цифрам - нижняя линия 10-летнего восходящего тренда уже лежит на несколько десятков баксов выше. 1. Что за многолетний нисходящий тренд? На 10-летнем графике и больше четко виден восходящий тренд. Вы раньше рисовали 6-летний нисходящий тренд с началом от максимума 2011-го года, но тот нисходящий канал был пробит вверх еще в августе прошлого года, потом рисовали 4 летний, но он тоже был пробит в январе этого года, сейчас он уже 5-летний и вы опять изобразили этот канал:Но даже по этому графику видно небольшой пробой канала вверх в январе этого года при том дважды, к тому же, там "неполадки" с нижней линией, да и рассматривая такой срок как на этом графике (10 лет) можно и брать во внимание только месячные закрытия, тогда пробой в начале этого года будет еще более четким.2. Откуда взялась цифра 1375? Ведь если речь о нисходящем канале, верхняя граница уже была гораздо ниже.То есть если идем выше, то на 1800? Или опять потом появятся все новые и новые уровни? 1200-1800 - это слишком широко, я тоже могу так сказать...3. Ну, здоровье мировой экономики, а особенно американской, если вы заметили, таки начало шататься. В последнее время довольно быстро росли ставки по трежерям, было снижение фондового рынка (пока только коррекция), обновило 9-летний рекорд негативное торговое сальдо, начало сокращаться деловое кредитование (такими темпами впервые с острой фазы кризиса), падают заказы на товары длительного пользования (м/м -3,7%). Ну, в стремительно растущем долге и планируемом на этот год резком росте бюджетного дефицита рисков, я так понимаю, вы не видите? Тоже считаете, что это к росту бакса? Но ведь даже если предположить, что займут не у печатного станка, а на рынке, эти деньги ведь не стерилизуются, а идут американским бюджетникам!4. Ну, да, инфляционные процессы еще впереди.5. А вот тут не соглашусь. У США почти весь арсенал нормализации уже исчерпан. Они уже 4 или 5 раз поднимали ставку и еще обещают поднять 4 раза, а также пообещали увеличивать сокращение баланса ФРС (хотя в конце февраля мы видели неожиданный его рост на 14 ярдов - то, похоже, таки испугались и включили станок для выкупа фонды, а если опять посыпется, здравствуй, КуЕ-4?) и все это уже заложено в цене бакса, сформировав к нему завышенные ожидания. При этом опять все забыли о парадоксе Гибсона и о том, кто сможет дать столько триллионов в долг американскому правительству...И вывод довольно странный. Если вы считаете, что риски роста и снижения сбалансированы, то почему советуете именно продавать, еще и с такого широкого диапазона "максимумов"? И что я больше всего сомневаюсь дождаться, так это 1200 и подхода к этим цифрам - нижняя линия 10-летнего восходящего тренда уже лежит на несколько десятков баксов выше. hxbbgaf Повідомлень: 19626 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1122 раз. Подякували: 1841 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 216217218219 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. 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