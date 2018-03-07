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Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 бер, 2018 18:03
Zebra написав:
http://www.usdebtclock.org/
hxbbgaf написав: Zebra написав:
Госдолг на уровне 105% уже года 3-4 как.
Неправильные данные, он все время растет за исключением периода достижения долгового потолка до его очередного повышения. В 2007-м было 60, сейчас 113%, ВВП 18.5 трюликов, а долг уже 20.9.
Ну, 20.856.
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hxbbgaf
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