RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 217218219220
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 16:09

  hxbbgaf написав:
  Zebra написав:Госдолг на уровне 105% уже года 3-4 как.

Неправильные данные, он все время растет за исключением периода достижения долгового потолка до его очередного повышения. В 2007-м было 60, сейчас 113%, ВВП 18.5 трюликов, а долг уже 20.9.

http://www.usdebtclock.org/
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5427
З нами з: 21.09.12
Подякував: 331 раз.
Подякували: 576 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 18:03

  Zebra написав:
  hxbbgaf написав:
  Zebra написав:Госдолг на уровне 105% уже года 3-4 как.

Неправильные данные, он все время растет за исключением периода достижения долгового потолка до его очередного повышения. В 2007-м было 60, сейчас 113%, ВВП 18.5 трюликов, а долг уже 20.9.

http://www.usdebtclock.org/

Ну, 20.856.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 19636
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1122 раз.
Подякували: 1841 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 217218219220
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: avoska220 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.