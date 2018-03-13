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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 бер, 2018 16:09
Додано: Сер 07 бер, 2018 18:03
Ну, 20.856.
Додано: Сер 14 бер, 2018 11:48
ризикну продати XAU перед засіданням ФРС.
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
Додано: Сер 14 бер, 2018 11:54
Так уже ж продавали, потом были вне рынка и опять что-то собрались продавать. Вы его добываете что ли?
Как раз как показывает практика, после повышения ставки бакс обычно падает, а золото растет - ожидание роста инфляции и парадокс Гибсона делают свое дело.
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