Форуми / Валюта / Валютний ринок / Золото XAU/USD Золото XAU/USD + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 217218219220 Додано: Сер 07 бер, 2018 16:09 hxbbgaf написав: Zebra написав: Госдолг на уровне 105% уже года 3-4 как. Госдолг на уровне 105% уже года 3-4 как.

Неправильные данные, он все время растет за исключением периода достижения долгового потолка до его очередного повышения. В 2007-м было 60, сейчас 113%, ВВП 18.5 трюликов, а долг уже 20.9. Неправильные данные, он все время растет за исключением периода достижения долгового потолка до его очередного повышения. В 2007-м было 60, сейчас 113%, ВВП 18.5 трюликов, а долг уже 20.9.

http://www.usdebtclock.org/ Zebra

Повідомлень: 5482 З нами з: 21.09.12 Подякував: 342 раз. Подякували: 586 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 бер, 2018 18:03 Zebra написав: hxbbgaf написав: Zebra написав: Госдолг на уровне 105% уже года 3-4 как. Госдолг на уровне 105% уже года 3-4 как.

Неправильные данные, он все время растет за исключением периода достижения долгового потолка до его очередного повышения. В 2007-м было 60, сейчас 113%, ВВП 18.5 трюликов, а долг уже 20.9. Неправильные данные, он все время растет за исключением периода достижения долгового потолка до его очередного повышения. В 2007-м было 60, сейчас 113%, ВВП 18.5 трюликов, а долг уже 20.9.

http://www.usdebtclock.org/

Ну, 20.856. Ну, 20.856. hxbbgaf Повідомлень: 19663 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1126 раз. Подякували: 1844 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 бер, 2018 11:48 ЛОБ Додано: Сер 14 лют, 2018 19:10 написав: ризикну продати XAU на підвищеній інфляційній статі XAU на підвищеній інфляційній статі

ризикну продати XAU перед засіданням ФРС. ризикну продати XAU перед засіданням ФРС. Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії. ЛОБ Повідомлень: 9287 З нами з: 14.12.09 Подякував: 177 раз. Подякували: 915 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 бер, 2018 11:54 ЛОБ написав: ЛОБ Додано: Сер 14 лют, 2018 19:10 написав: ризикну продати XAU на підвищеній інфляційній статі XAU на підвищеній інфляційній статі

ризикну продати XAU перед засіданням ФРС. ризикну продати XAU перед засіданням ФРС.

Так уже ж продавали, потом были вне рынка с 1 марта и опять что-то собрались продавать. Вы его добываете что ли?

Как раз как показывает практика, после повышения ставки бакс обычно падает, а золото растет - ожидание роста инфляции и парадокс Гибсона делают свое дело. Так уже ж продавали, потом были вне рынка с 1 марта и опять что-то собрались продавать. Вы его добываете что ли?Как раз как показывает практика, после повышения ставки бакс обычно падает, а золото растет - ожидание роста инфляции и парадокс Гибсона делают свое дело. hxbbgaf Повідомлень: 19663 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1126 раз. Подякували: 1844 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 бер, 2018 10:44 Пошел возврат золота.

Breaking: Hungary moves 100,000 ounces of gold out of London vault due to “rising geopolitical risks”

Мы знаем, чем это обычно заканчивается, по 15 августа 1971-го... hxbbgaf Повідомлень: 19663 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1126 раз. Подякували: 1844 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:29 мінімум дня $1.309,50



Змій пограває м'язами перед фомкою Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії. ЛОБ Повідомлень: 9287 З нами з: 14.12.09 Подякував: 177 раз. Подякували: 915 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 бер, 2018 20:58 забувся додати, що цілі зниження за поточною тенденцією простягаються зовсім не далеко - усього лишень до $1.285



якраз нижня межа місячного ATR (на 10 періодів) Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії. ЛОБ Повідомлень: 9287 З нами з: 14.12.09 Подякував: 177 раз. Подякували: 915 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 217218219220 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Karp і 4 гостейМодератори: Ірина_ реклама