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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 07 бер, 2018 16:09
Додано: Сер 07 бер, 2018 18:03
Ну, 20.856.
Додано: Сер 14 бер, 2018 11:48
ризикну продати XAU перед засіданням ФРС.
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
Додано: Сер 14 бер, 2018 11:54
Так уже ж продавали, потом были вне рынка с 1 марта и опять что-то собрались продавать. Вы его добываете что ли?
Как раз как показывает практика, после повышения ставки бакс обычно падает, а золото растет - ожидание роста инфляции и парадокс Гибсона делают свое дело.
Додано: Чет 15 бер, 2018 10:44
Пошел возврат золота.
Breaking: Hungary moves 100,000 ounces of gold out of London vault due to “rising geopolitical risks”
Мы знаем, чем это обычно заканчивается, по 15 августа 1971-го...
Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:29
мінімум дня $1.309,50
Змій пограває м'язами перед фомкою
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 20:58
забув додати, що цілі зниження за поточною тенденцією простягаються зовсім не далеко - лишень до $1.285 - до нижньої межі місячного ATR (на 10 періодів)
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:44
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