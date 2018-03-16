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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 217218219220
Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 16:09

  hxbbgaf написав:
  Zebra написав:Госдолг на уровне 105% уже года 3-4 как.

Неправильные данные, он все время растет за исключением периода достижения долгового потолка до его очередного повышения. В 2007-м было 60, сейчас 113%, ВВП 18.5 трюликов, а долг уже 20.9.

http://www.usdebtclock.org/
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 18:03

  Zebra написав:
  hxbbgaf написав:
  Zebra написав:Госдолг на уровне 105% уже года 3-4 как.

Неправильные данные, он все время растет за исключением периода достижения долгового потолка до его очередного повышения. В 2007-м было 60, сейчас 113%, ВВП 18.5 трюликов, а долг уже 20.9.

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Ну, 20.856.
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:48

  ЛОБ Додано: Сер 14 лют, 2018 19:10 написав:ризикну продати XAU на підвищеній інфляційній статі

ризикну продати XAU перед засіданням ФРС.
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:54

  ЛОБ написав:
  ЛОБ Додано: Сер 14 лют, 2018 19:10 написав:ризикну продати XAU на підвищеній інфляційній статі

ризикну продати XAU перед засіданням ФРС.

Так уже ж продавали, потом были вне рынка с 1 марта и опять что-то собрались продавать. Вы его добываете что ли?
Как раз как показывает практика, после повышения ставки бакс обычно падает, а золото растет - ожидание роста инфляции и парадокс Гибсона делают свое дело.
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 10:44

Пошел возврат золота.
Breaking: Hungary moves 100,000 ounces of gold out of London vault due to “rising geopolitical risks”
Мы знаем, чем это обычно заканчивается, по 15 августа 1971-го...
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 18:29

мінімум дня $1.309,50

Змій пограває м'язами перед фомкою
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 20:58

забув додати, що цілі зниження за поточною тенденцією простягаються зовсім не далеко - лишень до $1.285 - до нижньої межі місячного ATR (на 10 періодів)
Хеджування валютних ризиків USD/UAH, EUR/UAH & EUR/USD для юридичних осіб за експортно-імпортними контрактами через ваш обслуговуючий банк. Консультації та вибір торгівельної стратегії.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 22:44

  ЛОБ написав:мінімум дня $1.309,50

Змій пограває м'язами перед фомкою


Нефть при этом растет, иена тоже растет, так что манипуляция чистой воды. Это голые шорты морганов. Пора переставать ориентировать на эти фейковые котировки.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 00:08

hxbbgaf Так в Америке уже давно никто на эти высосанные из пальца котировки не смотрят. Извиняюсь за офтоп но лом 585 пробы там принимают не по фантастическим задранным ценам типо 24 бакса как у нас а по 15 и ни центом больше. Потому что там прекрасно понимают какая ему реальная цена - баксов 800 от силы. :mrgreen:
jabba
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 11:09

  jabba написав:hxbbgaf Так в Америке уже давно никто на эти высосанные из пальца котировки не смотрят. Извиняюсь за офтоп но лом 585 пробы там принимают не по фантастическим задранным ценам типо 24 бакса как у нас а по 15 и ни центом больше. Потому что там прекрасно понимают какая ему реальная цена - баксов 800 от силы. :mrgreen:

Врать-то зачем. Или доказательства в студию со свежими фотками американских ломбардов.
hxbbgaf
 
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