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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 бер, 2018 11:35
Резервы SPDR пошли вверх - за день +10 тонн. Похоже, началась скупка. Всем дошло, что болтовня ФРС и ее ожидание - это удобный момент для скупки, так как в это время цене не дают расти голыми шортами и прочими манипуляциями - нужен позитивный фон. Еще и перед запуском петроюаня.
Додано: Вів 20 бер, 2018 11:50
відучора долив золото у шорт як і планував раніше,
усі угоди з точками входу покажу на закритті
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